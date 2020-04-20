彰縣議會21日開議 議事廳限百人採實名制量體溫

彰化縣議會明天開議，縣議會祭出多項防疫措施，除進入議會議事廳的官員、議員等都採實名制、量體溫外，也將遵守公眾集會因應指引，將進入議事廳的人數限制在百人內。

彰化縣議會明天起到4月30日止，將召開第19屆第7次及第8次臨時會，審議縣府提案以及臨時動議，由於這是彰化縣議會在傳出新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情後第一次開會，縣議會不敢大意，並加強各項防疫工作。

彰化縣議會秘書長林裕修接受媒體聯訪時說，依據中央流行疫情指揮中心的公眾集會因應指引，室內開會人數需在百人以下，目前設定在95人，且進入議事廳的人員採實名制，也要量體溫，而參與開會的縣府官員由於座位距離太近，因此一律都要戴口罩。

林裕修說，因為議員座位距離官員席有一段距離，議員質詢時不用戴口罩，但如果旁邊也有議員在場，且無法遵守室內社交距離1.5公尺的規定，還是要戴口罩。

林裕修指出，為了管控進入議會的人數和狀況，也已經請明天要來開會的縣府各局處官員，不要開車進來，至於明天有民眾要來陳情，他們也已經安排陳情民眾去議會會館的黨團辦公室收看開會狀況直播，以防群聚感染。