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農委會說好的肥料呢？農民沒收到憂施肥來不及

聯合報 / 記者簡慧珍／連線即時報導
水稻正值營養生長期，若施肥不足，將影響孕穗。記者簡慧珍／攝影　
水稻正值營養生長期，若施肥不足，將影響孕穗。記者簡慧珍／攝影　

今年一期稻作正值營養生長期，4月底前施肥最能助長發育，農民有錢卻買不到肥料，農委會允諾今天之前會送到，但許多鄉鎮農會還沒收到，農民買不到肥料，擔心錯過4月底施肥黃金期，將影響水稻生長，今年一期稻作恐怕歉收。

「每下一次雨，少施一次肥。」溪湖鎮農會總幹事陳金源表示，今年春季雨水少，水稻需要施肥，目前是水稻營養生長期，4月底前是施肥黃金期，錯過了，施肥效果打折扣。竹塘鄉現有水稻農1056戶，政府實施實名制購買複合肥之前的登記都不算數，鄉農會統計15日起實施實名制到4月18日，182戶登記購買2100包複合肥，中央撥給1500包，現在水稻生長最需肥料，若施肥不足會影響稻穗飽實度。

彰化縣農會廖振賢說，基層農會配送、運輸、販售肥料若有缺失，上級可以召集開會加以導正，農會向來跟著政府走，「走對的路，做對的事。」從未假借代售肥料操控農會選舉，他對中央大權一把抓，想怎麼做就這麼做，他「看在眼裡，痛在心裡。」受傷的是農會、農民和農產品，他除了無奈接受又能怎樣。

農民 農委會

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