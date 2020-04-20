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香水李長得「好害羞」 園主：應是突變雙生果

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣國姓鄉林姓鄉民與友人體驗採果，意外發現一顆香水李果實背面有凹洞和皺摺，酷似女性外陰部的「香水李」，令人尷尬直呼「害羞」。圖／林姓居民提供
南投縣國姓鄉林姓鄉民與友人體驗採果，意外發現一顆香水李果實背面有凹洞和皺摺，酷似女性外陰部的「香水李」，令人尷尬直呼「害羞」。圖／林姓居民提供

南投縣國姓鄉香水李進入產季，林姓鄉民日前率友人前往採果，意外發現一顆酷似女性外陰部的「女陰香水李」，因果實背面凹洞和皺摺太寫實，現場民眾尷尬直呼「害羞」；李姓園主則說明，應是發育不良導致外形突變的「雙生果」。

林指出，時序入春迎夏，也陸續產出桃李，鄉內北港村香水李觀光果園近期開放遊客入園採果，她因此搶頭香帶著一票好友前往體驗採果樂，每個人分散在戶外果園挑選接近紅熟已能採收的香水李，未料卻看到一顆外觀奇特的李子。

「也太像女陰，好令人害羞！」那顆香水李果實較大，正面看起來與一般李子無異，但背面卻有1處凹洞，左右對稱的2處皺褶還稍稍凸起，乍見之下猶如女性的外陰部，讓眾人看了尷尬直呼「害羞」，但也紛紛拍照留念。

李姓園主則表示，種李子20年也是第一次看到長這樣的，不過這顆「女陰香水李」應該是突變「雙生果」，也就是同棵樹的異卵雙胞胎，但開花授粉後，其中一邊的果實發育不良，造成外型變異，其實是正常現象。

而林姓居民事後將照片PO上臉書分享，並貼文表示「採到這顆李子真特別」，引發親友討論，有人留言回應「造型真的很特別」，不少人更笑稱「臉紅了」，也有人開玩笑斷定「肯定是女的」，也有人好奇詢問果園地點想去體驗採果。

北港

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