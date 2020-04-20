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新冠肺炎疫情延燒 兒科醫：每天像帶槍上戰場

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
正逢新冠肺炎疫情期間，彰化縣議會民進黨團今天新舊三長交接，前往衛生局慰問。記者林敬家／攝影
正逢新冠肺炎疫情期間，彰化縣議會民進黨團今天新舊三長交接，前往衛生局慰問。記者林敬家／攝影

彰化縣議會民進黨團今天新舊三長交接，但因新冠肺炎疫情期間，黨團省下以往舉行的交接典禮以及辦桌聚餐費用，改前往彰化縣衛生局慰問相關防疫人員，彰化藥師公會指出，中央設立退場機制讓藥局可不用再繼續代售口罩，但縣內400多家藥局，僅7人退出，大多數藥局仍持續為防疫工作盡心力。

民進黨彰化縣議會黨團新任總召李成濟、新副召莊陞漢、新幹事長江熊一楓今天與黨籍議員到衛生局慰問，致贈儀式在戶外廣場舉行，衛生局座位安排也示範安全社交距離，一排座位不超過5人。

李成濟說，新冠肺炎延燒全球，防疫相關人員相當辛苦，這次三長交接花費18萬元採購因疫情影響銷路的縣內水果農產品及蘭花分送到衛生所、彰化縣警局、醫院、診所等處，感謝第一線執勤醫護人員及警察基層員警辛勞。

台灣兒科醫學會現任理事、祐幼小兒科診所負責人林峰文說，新冠肺炎疫情影響，顛覆過往看病思維，患者拉肚子、喉嚨痛、味覺喪失等小毛病都可能是嚴重症狀，也對診所醫師來說相當危險，每天出門上班就像帶槍上前線打仗，回家也不敢立即和家人聚在一起，希望看診患者能清楚交代旅遊史、接觸史，降低第一線醫師壓力。

彰化縣醫師公會理事長連哲震也說，疫情以來看病患者減少，尤其小兒科、耳鼻喉科、復健科等影響最大，反而民眾因恐慌精神科業績逆勢成長，常有不理性動作，醫護人員、藥師等賣命、賣力，希望民眾同舟共濟一起度過難關。

衛生局 新冠肺炎 醫護人員 社交距離

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