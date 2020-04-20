艦隊染疫 台中161路高鐵接駁車全消毒

受疫情影響，彰化家扶中心今年募款短缺，幾乎是歷年來「最冷清」；在市場做生意的小市民陳月熒，以個人力量發起幫家扶募款100萬目標，號召朋友認購水果義賣西瓜、地瓜、鳳梨、木瓜等農產品，許多人發揮愛心直接捐款，目前已累積10萬元善款。

2020-04-19 23:48