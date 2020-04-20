艦隊染疫 台中161路高鐵接駁車全消毒
台灣出現首件艦隊群聚感染，台中市政府交通局長葉昭甫表示，其中一名確定病例，15日從高鐵台中站搭161路公車到市區，市府昨得到訊息第一時間即要求業者連夜全面消毒14輛市區公車，今晨已消毒完畢。
另該班次公車駕駛員健康狀況正常，即日起停止上班14天，市府也調閱當天相關乘車票證及錄影資料，全力配合疫調，防堵疫情擴散。
交通局指出，第一案15日晚間在高鐵台中站搭乘161路，19：55發車班次，市府昨掌握訊息第一時間已要求和欣客運全面消毒14輛市區客運車輛，全部車輛皆19日凌晨至20日清晨消毒完畢。
市府已向和欣客運調閱該班次票證資料及監控錄影畫面，供後續衛生單位疫調使用。
市府加強要求全市客運業者持續落實執行防疫作為，民眾搭公車務必配戴口罩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言