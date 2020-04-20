進南投縣府實名制 掃QR code免跟人共用筆

為因應新冠肺炎疫情，南投縣政府管制洽公人員進出，除限制單一出入口，要求民眾配戴口罩、量體溫，更採全數實名制登記，但為免民眾為登記排隊成人龍，並降低原子筆共用，縣府升級使用掃QR code登記服務，出示完成畫面即可進入。

縣府指出，縣府大樓上月13日起實施出入管制，在大門設立體溫檢測站，得量額溫、戴口罩及實名登記才放行，並管制貨運及外送人員皆管制在門外交貨4月初更加裝壓克力隔板及紅外線熱像儀，由影像判定體溫降低府內員工與民眾接觸。

但因實名登記須要時間，難免出現洽公民眾排隊等待進入、共用原子筆等狀況，為能更全面性防疫，縣府因此進階實施線上實名登記，民眾只要用手機掃瞄QR code就能上網填寫洽公目的及個人資料，出示完成畫面且經確認後即可進入。

縣府計畫處表示，現場仍提供紙筆登記，但進階提供掃瞄QR code數位表單服務，鼓勵民眾上網填寫，除能避免與人共用文具，避免接觸性傳染，也不用擔心個資被其他人看見，且有助於後段資料統整，是兼具安全且有利防疫溯源成效的作法。