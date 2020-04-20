集集軍史公園「水鴨子」恢復原貌 老兵興奮參與修復
耗時3周，動員近百位海軍陸戰隊退伍老兵的整修，一輛陳列在集集鎮軍史公園的「兩棲登陸運輸車」（LVTP5-A1），俗稱「水鴨子」，終於恢復了原有的樣貌，老兵們都認為是一次難得的動員，也回復當年從軍時的美好記憶。
集集軍史公園為南投縣具規模展示國軍退役的武器公園，其中有輛海軍陸戰隊專屬的兩棲錆陸運輸車，歷經20年長期風吹日曬，造成掉漆嚴重，因此「南投縣海軍陸戰隊退伍隊員協會」主動發起整修行動，周未終於舉行完工揭幕儀式。
集集鎮長陳紀衡表示，軍史公園為林明溱縣長擔任鎮長時期，開始規劃與建設，目前為全台最適合作為愛國教育的場域，但這20年來，缺乏相關技術及材料的關係，園區內部軍品維護較差，感謝退伍隊員協會」老兵主動發起這次行動，各地許多退伍弟兄們，利用休假時間前來，輪流排班做維護。
南投觀光處處長陳志賢表示，軍史公園為集集鎮內重要資產之一，除硬體加強維護外，未來朝向將園區活化，賦予生命、故事，讓民眾來到經典小鎮旅遊，還可以了解過去的軍史故事，觀光處將與集集鎮公所齊力用心，在鐵道旅遊的發展上，重新活化軍史公園，風華再現。
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