集集軍史公園「水鴨子」恢復原貌 老兵興奮參與修復

耗時3周，動員近百位海軍陸戰隊退伍老兵的整修，一輛陳列在集集鎮軍史公園的「兩棲登陸運輸車」（LVTP5-A1），俗稱「水鴨子」，終於恢復了原有的樣貌，老兵們都認為是一次難得的動員，也回復當年從軍時的美好記憶。

集集軍史公園為南投縣具規模展示國軍退役的武器公園，其中有輛海軍陸戰隊專屬的兩棲錆陸運輸車，歷經20年長期風吹日曬，造成掉漆嚴重，因此「南投縣海軍陸戰隊退伍隊員協會」主動發起整修行動，周未終於舉行完工揭幕儀式。

集集鎮長陳紀衡表示，軍史公園為林明溱縣長擔任鎮長時期，開始規劃與建設，目前為全台最適合作為愛國教育的場域，但這20年來，缺乏相關技術及材料的關係，園區內部軍品維護較差，感謝退伍隊員協會」老兵主動發起這次行動，各地許多退伍弟兄們，利用休假時間前來，輪流排班做維護。