安撫疫情不安的心靈 亞大美術館推出女藝術家展

為安撫疫情期間不安的心靈，亞洲大學現代美術館特別推出「藝識流淌」特展，邀請中國、日本、韓國、馬來西亞及台灣等國內外14位知名女性藝術家，展出油畫、水墨、雕塑、膠彩、壓克力彩及錄像裝置等48件作品，呈現女性藝術家奼紫嫣紅的多重面貌，在當代思潮下回應女性創作者在本我、自我及超我的意識；展期即日起至10月18日，歡迎大家前往。

參展的女性藝術家包括台灣袁旃、李重重、張淑芬、陳張莉、賴純純、薛保瑕、郭思敏、安聖惠；馬來西亞于一蘭、韓國梁慧圭、日本塩田千春；中國彭薇、何采柔、廖祈羽等。

此次展覽，以「兩兩成對」方式展示參展女性藝術家與其作品，整個展場劃分為「行流散徙」、「沿流溯源」、「鋒發韻流」、「放任自流」、「浮翠流丹」及「流風餘韻」6個單元展示。

擔任策劃的亞洲大學現代美術館館長翁淑英說，「藝識」是指藝術與意識，並以精神分析學家佛洛伊德提出，強調人類精神的三大部分：本我、自我與超我的「心理動力論」為策展概念，探討每位女性藝術家的創作理念，逐步窺探來自女性自身從內蘊、外顯到超越自我的各種藝術樣態。

台灣畫家袁旃於今年2月初，受邀到法國龐畢度文化中心舉行個展，她的作品「三人行必有我師」，以東方的筆墨結合西方超現實的抽象概念，透過浪漫不俗的色調，蘊含女性的柔美、細緻。台灣藝術家薛保瑕的作品「轉煥現象」，透過作品中間的深綠色色塊，與充滿力道的線條，形成強烈的對比，並藉此帶出「事件」的臨場感，透過抽象畫將觀眾的感觸轉煥至真實世界。