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玉山國家公園出現捕獵工具 玉管處籲山友通報

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
玉山國家公園近來多了一些不應該出現的狩獵工具，包括套索、獸夾、還有鳥網。圖／玉管處提供
玉山國家公園近來多了一些不應該出現的狩獵工具，包括套索、獸夾、還有鳥網。圖／玉管處提供

春夏是百物繁衍的季節，玉山國家公園近來發現園區多了一些不應該出現在園區內的狩獵工具，包括套索、獸夾、還有鳥網，為維護野生動物安全，以及保持生態多樣性，強調已嚴重違反野生動物保育法及國家公園法外，還有可能誤傷遊客，呼籲山友若看到有不法獵具情形，請通報園區及警方前往處理。

玉山國家公園指出，將加強巡邏查緝取締非法，並將清除當地捕獸夾以維護遊客安全。另外，鑑於遊客喜歡在新中橫猴群大量活動區域餵食，或近距離觀賞獼猴，玉管處也提醒民眾切忌餵食，也要與猴群保持距離，以免遭猴群攻擊。

玉管處說，國家公園是民眾遊憩休閒的場所，但最近進行園區巡查及志工服勤時，開始出現各種捕獵工具，不僅會傷害野生動物，甚至遊客來園區造訪時都有可能不小心誤觸而受傷，都是相當危險的，已嚴重違反國家公園法及動物保護法。

呼籲山友在園區從事登山或健行時，若有發現相關套索、獸夾、還有鳥網，一定要盡早通報塔塔加、排雲、梅山及南安遊客中心，或保安警察第七總隊第六大隊，會立即派員現場處理排除。

玉山國家公園區動物生態多樣。圖／玉管處提供
玉山國家公園區動物生態多樣。圖／玉管處提供

玉山國家公園 山友 警察

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