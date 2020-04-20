「消毒清潔也是專業」 光田醫院感謝防疫英雄環管員

光田綜合醫院今天辦理環境安全防疫訓練，感謝環管人員日常辛苦的消毒清潔工作，尤其在新冠肺炎疫情期間，院內環境消毒更頻繁、辛苦，光田綜合醫院執行長劉美玉、策略長王詩婷今天向環管員表達感謝，醫院側拍環管員的工作，收錄環管員的心聲，希望更多人重視他們、尊重他們，讓他們的努力被看見，一名環管員說，「消毒清潔也是專業工作，國家需要我們」。

王詩婷表示，環管員和醫護人員都是防疫第一線不可或缺的夥伴，環管員更是預防院內感染的重要角色，工作辛苦更須小心、仔細，甚至不可出錯，才可把關好感染控制，民眾看到醫院直覺就是想到感謝醫師、護理師，「幕後防疫英雄─環管員」卻不容易被大家發現。

她強調，環管員執行消毒清潔是非常重要的專業，他們要懂得保護自己，在工作中有效率執行才能保護醫院內的每個人和他們的家人，更保護了台灣土地上的每個人，在新冠疫情期間功不可沒，醫院也將企業愛心物資給予院內百名環管員，感謝他們的辛勞。

光田綜合醫院梁姓環管員說，她從事環管工作已20多年、SARS前就負責負壓隔離病房消毒清潔，現在面對肺炎疫情，洗手口訣、洗手時機、如何穿脫防護衣等繁瑣的消毒清潔步驟和細節，對她來說就和穿衣服、吃飯一樣自然，「做這個工作，我不會擔心，其實醫院內很安全，我們都知道怎麼消毒保護自己，比外面環境更安全。」

她說工作時每一個消毒清潔步驟都馬虎不得，每一條抹布、拖把，甚至包裹垃圾的綁法都有一定的SOP必須嚴格遵守，如果疏忽，可能就會讓自己、醫護、病患、家人甚至其他民眾受到感染威脅，這是環管員的專業。然而一般人卻可能不認為「清潔」是專業，「我們和醫護人員一樣都很專業，專業沒有高低之分，打掃不是低階工作，希望大家都能重視環管專業，一句「辛苦」，她也甘願了。

古姓環管員表示，這次疫情侵襲全球，家人對他的工作難免擔心，兒女也勸說要她退休，可是「我不做，誰來做！一定要有人做消毒清潔工作啊！」她仔細考慮3天後回覆孩子「國家需要我，大家都很拚，疫情一定要撐過去」決定繼續留環管崗位。