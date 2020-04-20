防疫增加人員負擔 鹿港天后宮縮短開放時間

新冠肺炎疫情升溫，彰化縣內的寺廟進行人流管制，進出都要量體溫，但鹿港天后宮考量到工作人員工作繁重，決定從即日起將週一到週五開放的時間，縮短為上午8時到晚上8時。

為配合寺廟人流管制措施，鹿港天后宮從4月10日起加派工作人員在廟門出入口，進行人流管制、量額溫，開放時間為早上6時到晚上9時。不過，有民眾進入廟宇後未遵守適當社交距離，或是進入寺廟沒有戴口罩，因此貼出公告說明，考量到工作人員工作繁重，縮短開放時間。

鹿港天后宮指出，即日起改為週一到週五為上午8時到晚上8時；農曆初一、十五以及週六日、連續假日，開放時間為早上7時到晚上8時，也呼籲民眾儘量縮短在寺廟內逗留時間。

除了鹿港天后宮之外，鹿港地藏王廟配合防疫，清明連假開始也要求信眾進入廟宇要戴口罩、量體溫，工作人員在信眾參拜完後，也會用酒精消毒供桌、長型跪墊等，落實防疫工作。

為因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，避免群聚感染，彰化縣政府針對寺廟參拜人流管制措施，寺廟單一進出，全程需戴口罩，落實適當社交距離和實名制，也要量額溫、用酒精消毒，遶境遊行等室外宗教活動，也應儘量避免。