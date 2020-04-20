快訊

磐石艦一確診14日竟下船購物 台南疫調打臉國防部

染疫24國軍停留地點 指揮中心已向20多萬民眾發簡訊

敦睦艦隊染疫 盧秀燕：希望口罩停止援外

中央社 / 台中20日電

敦睦艦隊3名確診者曾前往台中市的3家店與1處賣場，今天都已停業消毒，台中市長盧秀燕今天表示，希望口罩可以停止援外，台灣民眾每天可以1人得到1片，確實做好防護工作。

敦睦艦隊已24人感染武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），台中市政府昨天公布其中3名確診者足跡，接觸者共有22人，3名確診者足跡遍及新竹風景區、苗栗賣場、台中沙鹿大賣場、餐廳、飲料店、診所等。

盧秀燕今天與副市長黃國榮、衛生局長曾梓展、環保局長吳志超、經發局長張峯源等人召開記者會，針對後續防疫措施說明。

盧秀燕表示，很多市民反映，既然現在已經有敦睦艦隊700名官兵，造成各縣市的破網或是缺口，擔心社區感染，希望口罩可以停止援外，台灣民眾每天可以1人得到1片，確實做好防護工作。

盧秀燕說，昨天晚上公布足跡後，中央也發布簡訊，給曾經到確診者足跡熱點的民眾，請有接到簡訊的市民，或是曾到熱點的民眾，要做好自主健康管理，若有不適要趕快就醫，市府希望也能得到接收簡訊民眾的資料，與自己做的疫調資料配對查證。

至於後續防疫工作，曾梓展說，將針對大眾運輸工具及確診者活動地點加強消毒，隔離者加強監控與關懷，將確診者的活動地點公開透明，醫院加強疑似個案通報作業，另案401於18日前往台中一中大門口前集合點，今天也已前往消毒。

確診者曾前往的85度C沙鹿英才店、家樂福沙鹿店、華得來清水店、歐奇牛排沙鹿店等4處地點都已停業。張峯源說，4個場所今天都派員到場消毒與稽查，並張貼停業公告，消毒完全後須經過市府聯合小組稽查消毒程序，確認符合標準才能復業。

另外，案401曾與台中市政府政風處1名職員接觸，同辦公室的60名員工也在今天起居家自主健康管理在家辦公。黃國榮指出，疫調後另有建設局3人、環保局1人、都發局1人，期間曾前往政風處洽公、開會或用餐，都要求自主健康管理與居家辦公。

曾梓展指出，政風處曾與確診者接觸的員工，16日曾到市府上班1天，17日上午上班接獲通報就請假返家，經過一採檢驗為陰性，但必須再經過二採，另政風處長、主秘與專委等人有獨立辦公室，仍可正常上班。

至於2名確診者曾前往診所看診，曾梓展說明，案396的診所為親友開設，第一次就診時因防護不足，診所的醫護人員等3人都被匡列隔離，診所也必須停業，另外案404前往診所時，醫護人員警覺性高、防護完整，因此不須停業。

媒體提問昨天直到晚間9時多才公布確診者足跡，是否決策太慢，盧秀燕說，公布足跡的點，必須辦到哪裡公布到哪裡，整個疫調工作是非常專業也很不容易，確診者提供的資料也需要查證，昨天晚間8時多警政署提供確診者通聯記錄，經比對查證結果也大致符合。

對於台中市確診者前往外縣市的活動地點能否公布，盧秀燕說，中央授權縣市政府各自發布，疫調查出其他縣市的熱點，基於互相幫忙也會通知其他縣市政府交互查證，但不能擅自發布其他地區狀況。

盧秀燕 台中市

延伸閱讀

綠營批盧團隊公布3足跡慢半拍 衛生局：是最快

國防部召回軍艦官兵中一中集合 1人發燒環保局急消毒

市府人員不上班陪確診士官喝咖啡？ 市府：非上班時間

國民黨中常委 侯友宜、盧秀燕婉拒出任

相關新聞

綠營批盧團隊公布3足跡慢半拍 衛生局：是最快

中央公布敦睦艦隊確診案例3人住台中，台中衛生局昨下午緊急記者會公布這3名確診者足跡，但台中市議會民進黨批評，市府提供資訊...

影／中市警交大避感染 上班打卡臉孔辨識取代指紋

台中市警局交通大隊原本是採取指紋打卡上班的方式，為因應新冠肺炎疫情發展，為減少上班人員因為指紋打卡機而增加感染風險，因此...

鹿港天后宮防疫太累 今起縮短開放時間

因配合中央疫情指揮中心宣布的寺廟人流管制，彰化鹿港天后公本月10日宣布加派人力在廟門管制出入，幫民眾量體溫，落實消毒並要...

防疫怕群聚 中彰投村里民大會多停辦

受新冠肺炎疫情影響群聚活動，今年中彰投一年一度重要的村里民大會，多數已表態要停辦；台中市625里，僅6個里打算要開里民大會，市府將派員加強防疫；彰化縣村民大會本就不定期，如今更取消多數交流觀摩文康活動；南投的南投市率先停辦，其他6鄉鎮仍觀望中。

募款短缺…彰化家扶義賣 攤商揪朋友認購

受疫情影響，彰化家扶中心今年募款短缺，幾乎是歷年來「最冷清」；在市場做生意的小市民陳月熒，以個人力量發起幫家扶募款100萬目標，號召朋友認購水果義賣西瓜、地瓜、鳳梨、木瓜等農產品，許多人發揮愛心直接捐款，目前已累積10萬元善款。

彰縣府網頁大改版 24小時真人客服

疫情讓e資訊更重要，彰化縣府檢討公版網頁已使用快10年，昨大幅改變，首度有24小時文字真人客服，民眾可用臉書訊息提問。

曾有新娘被拍成瘋婆子 婚攝多比較防踩雷

不少新人對婚攝行情一頭霧水，價格多數採套裝方式，但分類五花八門；1、2萬算陽春，動輒10萬起跳。婚攝業者說，避免「踩雷」只有多比較、多溝通，以免毀了人生大事。

中市婚攝糾紛2年增85起 法制局：詳讀契約再簽

婚紗攝影消費多樣化且價格落差大，近兩年引發不少糾紛，台中市法制局統計，兩年暴增85件婚攝糾紛，常見包括倉促簽約付款又後悔、不符需求退款不成、禮服或攝影成品不符需求、原指定攝影師被隨意更換等，提醒新人簽約前應詳讀契約，業者如違法最高可罰50萬元，並可按次連續處罰。

風雲社團／南投青年返鄉服務 熱血15年不減

「南投縣青年返鄉服務協會」成立15年，由當年的救國團大專青年返鄉服務部分隊員草創，成員多是步入中年的五六七年級生，但多年來協助南投偏鄉的課後輔導、照顧弱勢家庭，這群大叔、阿姨眼中依然光采閃耀，熱血一如當年。

台中地方創生 邀在地大學合作

台中人口集中都會區，偏鄉老化與少子化嚴重，發展失衡。台中市政府訂定「2020年台中市地方創生推動計畫」希望透過產官學合作， 將政府、企業與在地大學導入城市治理範疇，以「投資代替補助」解決在地問題。台中第一案是霧峰與大肚、龍井農會提出「農創公司」發展地方特產，已送國發會審查。

台中6區創生優先區 選定7計畫 今年加碼4處示範區

台灣近日高喊「地方創生」但不少地方政府還在觀望，不了解計畫如何執行。台中市政府推出「2020年台中市地方創生推動計畫」選出6區為創生優先區，目前已選定7項計畫；另市府今年加碼4處示範區，4月底前將把全數計畫提國發會審查，快馬加鞭希望搶先機，拿到資源。

影／為防疫控管停車場 遊客無視擅挪警示錐硬停

本周末天氣舒適，不少人鬆懈防疫出遊，南投縣玉山國家公園、日月潭、紫南宮等地較疫情低迷期人潮稍增1至2成，人流不算多，卻有...

熱門新聞

又見宗教放生台東網路鄉民撻伐 縣府：可重罰250萬元

磐石艦1確診為雲林縣民 足跡包括台北、高雄、新北

新北明舉行兵棋推演 若爆發社區感染民眾將禁足21天

又來了！台南南紡購物中心也閉店一天消毒

義大世界列入染疫足跡禁止進入 情侶：有猜到不意外

小港郵局拒絕停業消毒？ 高雄郵局：上班但不開門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。