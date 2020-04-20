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僅短暫接觸海軍士官 85度C沙鹿英才店今起關店14天

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中榮總社工部主任莊李和上午致贈感謝狀，感謝85度C與醫護人員一同攜手打好這場對抗新冠病毒的戰爭，保護好全民的健康。圖／85度C提供
台中榮總社工部主任莊李和上午致贈感謝狀，感謝85度C與醫護人員一同攜手打好這場對抗新冠病毒的戰爭，保護好全民的健康。圖／85度C提供

新冠肺炎案401的敦睦艦隊士官，15日晚上8時30分至10時30分曾到85度C台中市沙鹿英才店消費，雖然他和友人是坐在戶外，且85度C員工與其接觸時間短暫，當天值班3名員工都戴了口罩，至今亦不曾有發燒等症狀，但85度C上午仍決定關店14天，全店14名員工全部居家健康管理14天。

85度C公關行銷部副總鐘靜如上午到台中榮總贈送4百杯焦糖咖啡慰勞醫護人員，同時做以上表示。

她說，經濟是一時的，生命才是寶貴的，雖然防疫中心認為85度C員工並未近距離接觸達15分鐘，不需檢驗，也無須閉店，但他們仍決定採取高規格防疫措施；不但關店14天，也讓全店14名員工居家健康管理14天，5月4日才恢復營業。

鐘靜如上午代表85度C送出的是該公司最近的熱門產品「400次焦糖咖啡」所謂的400次是指咖啡上面那層奶蓋需要費時攪打400次，才能出現綿密如雲朵般的狀態和口感。而且，不同於市面上用即溶咖啡為基底，他們是特別採用阿拉比卡咖啡豆，萃取咖啡原液，進行調製攪拌，口感層次更滑順與香濃。即日起到下個月6日，會在全台21家直營門市獨家首賣。

而且下個月1日至3日醫護人員只要憑證，在這21家直營門市買400次焦糖咖啡都買一送一；5月7日全台上市後，醫護人員還可憑證享85折一個月。

台中榮總護理部主任張家慧和社工部主任莊李和上午代表接受這批好喝的咖啡，同時感謝85度C與醫護人員一同攜手打好這場對抗新冠病毒的戰爭，保護好全民的健康。

21家直營門市店址是：https://www.85cafe.com/ActiveDm.php?data=5482

台中榮總護理部主任張家慧代表接受這批好喝的咖啡，並感謝85度C與醫護人員一同攜手打好這場對抗新冠病毒的戰爭，保護好全民的健康。圖／85度C提供
台中榮總護理部主任張家慧代表接受這批好喝的咖啡，並感謝85度C與醫護人員一同攜手打好這場對抗新冠病毒的戰爭，保護好全民的健康。圖／85度C提供

咖啡 85度C 醫護人員

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