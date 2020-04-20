不能因防疫荒廢監督權，台中市議會敲定5月1日開大會
因防疫一延再延，台中市議會今天開程序委員會，確定5月1日要開大會，但為了防疫，場內控制100人以下，除了議員與市府官員，其他人等限制人數進入，全數戴口罩，議員座位設隔板。
新冠肺炎疫情仍未停歇，議會開不開會？引發爭議。之前臨時會已取消，但不少議員反應不應因疫情，自毀市政監督權，經黨政協商決定5月1日起開會共70天。
議員吳瓊華、何文海反映，原本排定的市政考察，因疫情搭乘遊覽車有疑慮，建議延後。陳成添議員建議總質詢時，除了質詢議員，其他人可在研究室等待，減少群聚感染危險。
議員邱素貞指出，最近市府官員為爭取支持，安排拜訪議員，但目前疫情嚴峻，她認為加強平常溝通即可，不需勞師動眾，避免徒增群聚感染風險。
台中市議長張清照表示，已針對開會防疫措施做完整考量，室內不超過100人，行政首長保持社交距離，議員人數較多無法限制，因此席位加設壓克力隔板，市政考察則延到7月初，
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