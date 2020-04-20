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綠營批盧團隊公布3足跡慢半拍 衛生局：是最快
中央公布敦睦艦隊確診案例3人住台中，台中衛生局昨下午緊急記者會公布這3名確診者足跡，但台中市議會民進黨批評，市府提供資訊非常片面，直到晚上10點才有這3人明確到過台中哪裡，但有沒去到其他縣市？另18名確診者有沒有來過台中？市府都沒掌握，議員指「防疫慢半拍」。
台中衛生局長曾梓展說，疫調必須很嚴謹，衛生人員調查後，資料不斷在更新。他表示，本來記者會今天才要召開，但昨天情況認為有些資料仍可先公布，讓民眾做初步了解。今天調查已差不多完整，上午九點再更詳細公布。比起其他縣市已筫快速。
中央流行疫情指揮中心公布，敦睦艦隊確診案例有21例，經中央授權，各地縣市衛生局馬上動起來調查足跡並噴藥防治。
但台中市議會民進黨團總召陳世凱說，台中市府下午5點半的直播，未明確說明個案足跡，直到晚上8點半仍要民眾看直播查詢，晚上10點才公布足跡，防疫慢半拍。
參考其他縣市公布足跡，詳細程度到個案幾點在哪裡？搭哪一台電梯？坐在什麼位置？什麼時候從哪裡離開？相對而言台中市府公布的情報卻相片面，也沒有立即製作淺顯易懂的圖表供大家查詢。
市議員黃守達、蕭隆澤批評，市民希望公布足跡確實，才能掌握時間地點避免，而不是無端造成恐慌；但市府在閃躲，要民眾自己看直播。
市議員施志昌、何文海、何敏誠表示，其他縣市第一時間都已要求確診個案經過的場館、賣場，封館消毒，台中卻遲遲未處理，議員質疑盧秀燕市長目前疫情處理倒數第三，再慢半拍恐成倒數第一。
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