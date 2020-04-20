區域排水小工程地方大事情 彰縣府趕工做溪湖三排水

地球極端氣候，近年台灣春末夏初常下暴雨，彰化縣溪湖鎮美溪路2段、排水台19線上游段、崙子腳（忠庭段321、322）排水因護岸因多次豪雨導致傾斜，重車輾壓讓損壞加劇，危及用路人安全，縣政府發包修復，預計今年底完工。

縣長王惠美今天上午前往溪湖鎮美溪路、忠覺里查看區域排水施做現況。水利資源處長陳詔慶說。美溪路二段2號橋上游的護岸道路有龜裂及下陷情形，護岸損壞長度91公尺，經鎮公所通報，縣府立即現勘和設置紐澤西護欄，保護用路人安全，編列經費350萬元修復。王惠美詢問地方意見，到場的地方人士包括立法委員謝衣鳳辦公室主任，一致要求提高道路品質，王惠美當場允諾護岸道路提升為一般道路的規格。