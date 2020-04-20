鹿港天后宮防疫太累 今起縮短開放時間

因配合中央疫情指揮中心宣布的寺廟人流管制，彰化鹿港天后公本月10日宣布加派人力在廟門管制出入，幫民眾量體溫，落實消毒並要求進到宮廟內的信眾都要戴口罩，但實施以來考量工作人員工作繁重，多人輪班，鹿港天后宮決定從今天起，周一到周五平日時段開放時間縮短為上午8時到晚上8時，以減輕職員工作壓力。

疫情期間，天后宮開放時間原改為上午6點到晚上9點，以便後續消毒工作，廟方人員也請信眾保持前後左右社交距離，注意到有情侶牽手、母親抱著孩子但未戴口罩等狀況予以勸導，但少數民眾不配合，讓廟方人員難為，鹿港天后宮主委張偉東說，每天連續15小時廟門口都有工作人員駐守，全力配合防疫，希望各界對宮廟防疫少點苛責。

為減輕工作人員壓力，天后宮宣布即日起平日周一至周五開啟時間改為上午8時到晚上8時，以便環境消毒工作，但逢農曆初一、十五及周六、連續假期開啟時間為上午7時到晚上8時，張偉東說，防疫期間請信眾縮短在廟內逗留時間，並配合入出口的分流管制。