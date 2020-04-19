市府人員不上班陪確診士官喝咖啡？ 市府：非上班時間

軍艦確診案，台中市有3名個案，其中一名新冠肺炎確診士官15日與市府政風處人員在85度C沙鹿英才店喝咖啡，不少人市民到市長盧秀燕臉書質疑「上班時間可以外出喝咖啡？」「市長踹共」；市府人員表示，正確喝咖啡時間是晚上8點半，非上班時間。

市府政風處一名員工，15日當天開車到台中榮總外接這名士官，最後兩人到沙鹿喝咖啡1個小時。市府確認後，要求政風處同一個辦公室共60名員工，明天起居家自主管理14天。

因防疫期間，又是接送又是喝咖啡，不少人在市長盧秀燕的臉書質疑「難道是觀光局確診個案的翻版？」「上班時間可以去喝咖啡嗎？市長踹共(出來講話）」

中市衛生生局公布確定病例足跡，證實政風處人員與確診士官喝咖啡是在晚上8點半到9點半，確實是下班時間。環保局今天已派員到85度C沙鹿英才店全面消毒。