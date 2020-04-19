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你去過這些地方嗎？ 中市府公布3名確例者4天足跡示警

海軍確診引爆台灣最大規模疫調 實驗室、指揮中心徹夜未眠

海軍官兵足跡講一半費疑猜 中市府晚間再露一些

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導

台中市政府下午說是要公布海軍軍艦官兵確診案例者足跡，但卻僅說出3位確診者分別住在清水、沙鹿和龍井，至於他們去過那家診所，沙鹿的大賣場在哪兒，飲料店又是哪一家？都未進一步說明，引起市民在網路上一片討論。市府晚間再補了一些資訊。

這些資訊是，住沙鹿的確診者16日晚上8時30分到9時30分去過的大賣場是家樂福沙鹿店，而隔天下午5時至6時去的大賣場是華得來清水店。至於15日晚上8時30分至10時30分喝咖啡的地點則是85度C沙鹿英才店。而另名住龍井的確診士官則是曾在16日晚上7時30分至8時30分去過歐奇牛排沙鹿店。

至於住清水的確診者去的究竟是哪家診所，市府仍未公布。為何在記者會不完整公布足跡？衛生局長曾梓展表示，市府對是否公布這些場所，內部有爭論。

衛生局 軍艦

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