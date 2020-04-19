該不該揭露大賣場名？ 台中市府內部爆爭論

台中市政府下午公布海軍軍艦官兵確診案例足跡，但礙於中央規定，僅說出3位確診者分別住在清水、沙鹿和龍井，但他們去過那家診所，沙鹿的大賣場在哪兒，飲料店又是哪一家？都未進一步說明，和高雄市府都有揭露資訊大大不同。

但是市府新聞局下午代替環保局發出的新聞照片，卻明白顯示所謂的大賣場和飲料店是在哪兒，市府相關單位的做法並不一致。

衛生局長曾梓展表示，市府對是否真實公布這些場所名稱，內部有爭論，而且連高雄也公布了，令他們覺得不知所以。但記者接到環保局的照片該不該發？曾梓展仍未給出明確的答案。

市府今天公布的訊息，真能讓市民瞭解這些地點在哪兒？以及確診者是何時去的，而心生警惕？若是只公布一半，又何必公布？媒體又該不該寫出這些地點？台中市政府都未給出明確答案。