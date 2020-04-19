台中海線確診形跡公布不明確引恐慌 民怨：要自己猜？

磐石軍艦累計24人染病引發關注，其中有3名確定病例全分布在台中海線地區，海線居民今天下午開始人心惶惶，一再抱怨3名病例走過的路缐不夠具體，海線陳先生說，政府不公布明確地點，「我們怎麼防？要我們猜，還是都不要出門嗎？」

中市府人員表示，疫情指揮中心將針對24名盤石艦確診患者，下船後待過15分鐘以上的地點發送「細胞簡訊」目前正積極作業中，籲民眾不要恐慌，詳細足跡，地方政府會作疫調和清潔消毒。

許多海線民眾今晚最關心和討論的話題是，3名確診患者是海線人，他們去過哪些地方，中市府目前只公布有餐廳、飲料店和賣場，其中一人還曾去過一家診所就醫，海線民眾說，是否明天看看哪家診所沒開，就可能是這家？

餐廳據傳是西式餐廳，大賣場很多人都會去的知名賣場，連鎖咖啡店位於熱鬧區，很多人每天都會去，這些地方今天環保局都派人車去消毒過，但多數海線民眾仍不知情，陳先生說，高雄市府今天完整且詳細公布確診者去過高雄的地名和時間，為何台中市不能？