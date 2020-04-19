影／為防疫控管停車場　遊客無視擅挪警示錐硬停

本周末天氣舒適，不少人鬆懈防疫出遊，南投縣玉山國家公園、日月潭、紫南宮等地較疫情低迷期人潮稍增1至2成，人流不算多，卻有駕駛無視總量管制，貪圖方便挪動警告標誌擅停，玉管處為此派員在違規車玻璃上夾警告勸導單。

玉山國家公園管理處指出，清明連假後為配合防疫即對園區內的塔塔加、南安、南橫、梅山等地停車場做總量管制，唯考量園區屬戶外山區，停車利用率限定在8成，倘若現場車輛停放達6成就勸導後續來車轉往其他停車場或景區。

玉管處副處長林文和說，停車場內間隔擺放三角錐或拉警示線封閉車格，採間隔停車控管車量和人流，但本周末晴朗且疫情趨緩，人潮較先前低迷期稍增2成，因此有駕駛貪圖方便挪動警告標誌擅停，志工因此在違規車輛的玻璃上夾勸導單。

日月潭、水里車埕、竹山紫南宮昨、今2天雖見人流，但人潮不太密集，車流進出順暢，也未見塞車狀況；日月潭風景區管理處初步統計，日月潭地區僅約2000人次，車埕則約1200人次，相較疫情前假日仍減少逾半遊客，人潮並不密集。

日管處也表示，為防疫近期持續與轄區停車場業者聯繫，密切觀察車流，如因疫情須啟動總量管制會提前公告，另關閉向山遊客中心多媒體簡報室及藝廊等密閉空間，並暫停團體申請影片及預約導覽等服務，僅提供單一展館做為旅遊諮詢用。