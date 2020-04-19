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募款缺口大！彰化家扶市場叫賣 小額捐款積少成多

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化家扶中心志工等人今天在彰化三民市場擺攤義賣，以補足募款缺口。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心志工等人今天在彰化三民市場擺攤義賣，以補足募款缺口。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情影響，彰化家扶中心今年募款短缺，幾乎是歷年來最冷清，在市場做生意的彰化市民陳月熒發起幫家扶募款100萬目標，號召朋友認購水果，義賣西瓜、地瓜、鳳梨、木瓜等農產品，許多人發揮愛心捐的款項比買的東西多，目前已累積10萬元善款。

彰化家扶中心志工今天一早就在彰化市三民市場內擺攤，大聲叫賣，吸引許多婆婆媽媽消費做愛心，在市場賣炭烤地瓜的陳月熒是家扶長期捐款人，這次號召彰化元帥府信眾認購農產品再義賣出去，她清晨3、4點已前往攤位整理產品，7點順利開賣，攤位人潮絡繹不絕。

彰化家扶中心主任王震光說，今年元宵節過後，募款狀況相當不好，在家扶服務30年，歷經921大地震和金融危機，都能很快就有外縣市或國際資源幫助，但新冠肺炎疫情影響全球，這段時間除了不便親自拜訪企業，許多社團交接活動暫停，相關的募款機會都沒了，大額善款幾乎中斷，希望藉著義賣，讓小額捐款積少成多，彌補募款缺口。

彰化家扶高級事務員林滿麗說，除了義賣農產品，還有許多善心人士，自己製作Q餅、蛋塔提供給家扶義賣，上周第一次義賣有5萬2千元進帳，今天有4萬8千元，有人現場購買，也有人將訊息分享到臉書社團，各地都有團購，雖然需東奔西跑分送訂購產品，但感受到滿滿愛心，接下來還會不定期義賣，以達成目標，讓家扶兒資源不中斷。

彰化家扶中心志工等人今天在彰化三民市場擺攤義賣，路邊叫賣吸引消費者。記者林敬家／攝影
彰化家扶中心志工等人今天在彰化三民市場擺攤義賣，路邊叫賣吸引消費者。記者林敬家／攝影

義賣 募款 家扶中心

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