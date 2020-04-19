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中市10萬移工 市府到台中公園宣導不共食丶勤洗手

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市副市長令狐榮達等人，在台中公園向席地聚會的移工宣導防疫措施。圖/勞工局提供
台中市副市長令狐榮達等人，在台中公園向席地聚會的移工宣導防疫措施。圖/勞工局提供

新冠肺炎病例這兩天陡增25例，台中市副市長令狐榮達今天下午實地走訪外籍移工愛聚集的台中公園，用英文提醒移工「不要掉以輕心。」

副市長在建設局長陳大田、勞工局長吳威志等人陪同下，走訪台中公園，令狐表示，市府團隊不只在人潮群聚處加強防疫宣導，更增加遊戲設備、公廁的消毒頻率，超前部署各項防疫措施，維護市民與移工安全。

一行人遇到坐在草地野餐的越南籍移工，令狐榮達向前關懷，宣導疫情期間應加強自主健康管理，包括保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離、咳嗽戴口罩、勤洗手等措施。

今年3月起，市府勞工局在假日均派員前往各人潮聚集處，以中文、英文、越南、印尼、泰國等5種語言向移工、市民宣導防疫資訊，針對遊客眾多的台中公園，建設局也全面消毒兒童遊戲設備及公廁等民眾常接觸範圍，落實防疫措施，讓民眾玩得安心、逛得放心。

建設局長陳大田說明，為提供民眾安心休憩環境，針對台中公園湖面、植栽、兒童遊戲區、公廁等處，皆有專人定期清潔消毒，兒童遊戲區每日早中晚3次、廁所每小時1次。

另台中公園將作為優先示範點，設置15面5國語言告示牌與即時語音廣播，提醒民眾及移工落實安全社交距離、勤洗手及戴口罩，其餘人潮眾多的公園將陸續評估跟進。

勞工局長吳威志指出，台中市為全國移工第二大所在城市，移工人數達10萬餘人，為守護東南亞移工健康與權益，市府已跨局處組成「勞工健康防疫關懷小組」，持續至東協廣場、台中火車站、台中公園、綠川等移工聚集地解說防疫措施，讓移工更輕鬆取得防疫資訊。

市府一再呼籲移工朋友「勤洗手、不共食」、「保持社交距離」、「公共場所戴口罩」等防疫注意事項，做好自主健康管理，若身體不適應盡速就醫。

移工 社交距離 口罩

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