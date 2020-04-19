影／今增22例確診 高美濕地入口清水警加強防疫宣導

中央流行疫情指揮中心今天宣布確診增加22例，全民緊張，台中市清水警方今天下午在高美濕地入口處，派出所長拿大聲公宣導防疫，遊客說：「全力配合」。

中央流行疫情指揮中心本月10日宣布，為防止疫情持續延燒，即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，清水區高美濕地為國內外觀光熱點，也配合中央進行木棧道人流管制，上限最多900人。

最近國內有3天零確診小確幸，多數遊客趁著假日天氣良好，今天到高美濕地透透氣，台中市清水警分局除了加強高美濕地交通疏導外，轄區高美派出所長李財安也在出入口等地，以大聲公向遊客宣導「疫情期間，遊客千萬不要鬆懈，做好個人防護，請配合人流管制及全程配帶戴口罩，並保持社交距離1公尺以上，感謝大家配合」。

警方宣導時，坐在涼亭休息遊客聽到後，馬上將口罩戴上，一群遊客經過時也向警方表示「全力配合喔」，一名男童也向所長表示「警察啊伯，辛苦了」。讓在場警方感謝揪甘心。

清水警分局長張啟祥表示，防疫工作警方將盡全力阻絕任何可能破口，以有效防止群聚感染發生，除了勸導高美濕地業者善盡社會責任，能自主性加強攤商防疫工作外，也提醒遊客做好自主健康管理，全程配戴口罩並保持社交距離，預防感染風險。