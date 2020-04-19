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影／高美濕地下午出現人潮 遊客：海邊安全啦！

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
知名景點高美濕地今天下午出現人潮，木棧道管制900人進入。記者游振昇／攝影
知名景點高美濕地今天下午出現人潮，木棧道管制900人進入。記者游振昇／攝影

知名景點高美濕地今天早上遊客少，下午2點遊客開始增多，主要是欣賞夕陽美景和岸邊戲水，許多遊客沒戴口罩，一名遊客說，海邊風大，沒戴口罩應該也安全啦。

台中市海洋資源漁業發展所長吳建威表示，遊客都遵守木棧道上限人數900人規定，昨天排隊等候人多，今天遊客人數較少，平常假日，周六都人多，周日收假日，遊客人少。

中央流行疫情指揮中心本月10日宣布，為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。台中市政府所轄高美濕地為國內觀光熱點，也配合中央進行木棧道人流管制，上限最多900人，現場除有人員巡守，周邊也將有警察局清水分局高美派出所協助宣導。

海資所長吳建威表示，木棧道開放需依每天潮汐時間，今天早上10點多開放，遊客人數不多，昨天到晚上6點30分封閉，今天下午人數較多，人潮不像昨天一樣多，他提醒遊客木棧道封閉時間，如果封閉，禁止再進入。

高美濕地

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