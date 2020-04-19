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彰化縣府網站大改版 文字客服24小時真人即時回覆
彰化縣政府全球資訊服務網使用快10年，今天網頁大改造，首度增加24小時文字真人客服服務，民眾可以登入臉書帳號，以「Messenger」傳送文字提問，除了縣政相關問題，還有人詢問天氣、空氣品質，以及疫情期間是否適合到當地景點等問題，都有專人回應，服務更具互動性。
彰化縣政府網頁每月約有3萬瀏覽人數，為服務使用者，2011年針對版面大改版，網頁設計提供重點式訊息，2016年則為符合手機、平板使用，增加響應式網頁設計，增加智慧閱讀功能。
彰化縣政府計畫處資訊科長許宏基說，考量行動化網路的趨勢，為符合民眾需要，網頁重新改版，採用視覺化操作介面，防疫時刻網路申辦最便捷的項目有「雲端E櫃台」、「防疫專區」、「民意信箱」及「申請案件查詢」等。
網頁還加強與民眾的溝通管道，結合社群網路服務，提供臉書訊息(FB Messenger)功能，可即時線上交談，許宏基說，服務人力由縣府一樓服務台7名人員輪班，24小時都是真人回覆民眾問題。
有網友今早詢問家中寵物被咬傷如何處理，專人也以文字建議盡快到鄰近動物醫院救治，服務人員盡可能回應各種問題，網頁也有「服務專線」項目，只要點擊專線號碼，也可透過呼叫程式進入手機撥話。
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