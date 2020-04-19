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老人最易在浴室跌傷 社團送中市仁愛之家50張洗澡椅

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市光明獅子會及台中區太峰國際同濟會，捐贈50台「有輪洗澡椅」給仁愛之家。圖/中市社會局提供
台中市光明獅子會及台中區太峰國際同濟會，捐贈50台「有輪洗澡椅」給仁愛之家。圖/中市社會局提供

台中市光明獅子會及台中區太峰國際同濟會，捐贈50台「有輪洗澡椅」給仁愛之家，讓行動不便長者沐浴降低危險。市府社會局長彭懷真今感謝民間團體的熱心善舉，他説，洗澡椅輔具讓長輩洗得安心。

根據統計，生活環境最常發生「跌倒」的地點就是在浴室，地板濕滑是造成長者跌倒的主因，因此沐浴的過程使用洗澡椅輔具，除提供長者獨立的生活外，也有效減少在浴室中滑倒的風險，避免造成骨折或是頭部外傷等。

彭懷真表示，台中市光明獅子會及台中區太峰國際同濟會，了解台中市立仁愛之家行動不便或臥床長輩的日常需求，捐贈50台有輪洗澡椅，讓長輩沐浴更方便。

台中市光明獅子會長李文源說，他前往仁愛之家了解狀況，決定購置洗澡椅輔具支持，才能提升行動不便者行動與自理能力，盼這項捐贈喚起大眾對長輩需求的重視。

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