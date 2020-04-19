中市成立「創生管理平台」發展在地特色 7大學成神隊友

國家發展委員會為協助地方政府挖掘在地文化底蘊，形塑地方創生的產業策略，推動「設計翻轉、地方創生」計畫。今年市府成立「地方創生專案管理平台」引進在地大學合作，盼建立完善機制，輔導地方創生計畫的執行與控管。預計4月底提出多項具體計畫，爭取國發會「設計翻轉、地方創生」計畫補助。

台中市政府研考會與中興大學、勤益科大、東海大學、台中教育大學、逢甲大學、靜宜大學、朝陽科大台中各大學代表座談，分享彼此的實作經驗、探索可長可久的地方創生事業模式。

研考會主委吳皇昇表示，「政府」「企業」和「大學」都是城市發展的要角，市府須把三方的能量導入城市治理範疇，在社會責任框架下開展產、官、學協作，才能讓地方創生底氣十足的成功要件。

吳皇昇指出，地方創生經驗發源於日本，日本的地方創生不論從創意的構思、事業的營運、商品的設計、品牌的建立、人才的培育等方面，背後都有大學的支撐，足見政府與大學合作的必要性。市府要結合學術能量進入政策規劃，讓大學可以成為中市府執行地方創生政策的「神隊友」。

市府今年開始擘劃地方創生實作計畫，成立「創生專案管理平台」讓青年返鄉就業、企業家願意回饋地方，因此，市府積極整合各局處及區公所的資源，並展開尋求企業、地方團體的支持，也必須結合大學的社會責任，多元合作。

國發會說明，藉由盤點各地「地、產、人」的特色資源，以「創意、創新、創業、創生」的策略規劃，開拓地方深具特色的產業資源，引導優質人才專業服務與回饋故鄉，透過地域、產業與優秀人才多元結合，設計加值，帶動產業發展及地方文化提升，期能使社區、聚落及偏鄉重新形塑不同以往的風華年代。

推動架構主要有「甄選團隊」、「產業定位」、「目標願景」、「實施策略」、「推動執行」及「評估考核」六大步驟，逐步善用設計手法，規劃旅外優秀人才回流，配合統整專業團隊執行在地創生方案，輔以外部資源投入，中央及地方協力合作，進一步促使文化、產業、觀光各面向得以永續正面循環發展，並以具體可行的實施方案，讓地方產業及人才培育茁壯，創造多元經濟發展。