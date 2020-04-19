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不理新增確診 台中大坑步道今上山人潮比昨還多
國內疫情放緩，台中市昨天以前又有連續12天的零確診，台中市大坑風景區九號步道昨和今連續兩天都湧進大批登山人流，據觀光旅遊局風景區管理所長廖偉志說，上午累計進入6千餘人，比昨的5千多人還多，但因停留山上人數僅2千多人，未超過4500人的管制人數，仍不會提高管制手段。
風景區管理所把在山下宣導防疫工作外包，工作人員昨陳列目前已達人流管制的4500人告示牌，甚至提醒「山上已不安全」廖偉志上午坦承工作人員有誤，因為是否達到人流管制標準的4500人，應該以停留在山上的人數計算。
觀旅局長林筱淇上午說，事實上以前每到周六日的人比現在更多，因疫情影響，現大概已少約2千人。對於市民要上山透透氣，觀旅局只能柔性勸導，沒有相關罰則要市民不上山。
昨在登山入口的工作人員曾警示「山上已不安全」，但林筱淇和廖偉志都說，因山上人數有進有出，同一時間僅約2千餘人，不會採取進一步管制人流措施。
另據記者實地觀察，除了因為上山遊客多，沿途還有許多攤販，旅客們聚在一起吃東西，甚至排隊買吃的，距離也難保持戶外1公尺的距離，倒是有不少人警覺的把口罩戴上。
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