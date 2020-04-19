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不理新增確診 台中大坑步道今上山人潮比昨還多

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市觀光旅遊局風景區管理所工作人員昨陳列目前已達人流管制的4500人告示牌。記者黃寅／攝影
台中市觀光旅遊局風景區管理所工作人員昨陳列目前已達人流管制的4500人告示牌。記者黃寅／攝影

國內疫情放緩，台中市昨天以前又有連續12天的零確診，台中市大坑風景區九號步道昨和今連續兩天都湧進大批登山人流，據觀光旅遊局風景區管理所長廖偉志說，上午累計進入6千餘人，比昨的5千多人還多，但因停留山上人數僅2千多人，未超過4500人的管制人數，仍不會提高管制手段。

風景區管理所把在山下宣導防疫工作外包，工作人員昨陳列目前已達人流管制的4500人告示牌，甚至提醒「山上已不安全」廖偉志上午坦承工作人員有誤，因為是否達到人流管制標準的4500人，應該以停留在山上的人數計算。

觀旅局長林筱淇上午說，事實上以前每到周六日的人比現在更多，因疫情影響，現大概已少約2千人。對於市民要上山透透氣，觀旅局只能柔性勸導，沒有相關罰則要市民不上山。

昨在登山入口的工作人員曾警示「山上已不安全」，但林筱淇和廖偉志都說，因山上人數有進有出，同一時間僅約2千餘人，不會採取進一步管制人流措施。

另據記者實地觀察，除了因為上山遊客多，沿途還有許多攤販，旅客們聚在一起吃東西，甚至排隊買吃的，距離也難保持戶外1公尺的距離，倒是有不少人警覺的把口罩戴上。

台中市大坑風景區九號步道昨和今連續兩天都湧進大批登山人流。記者黃寅／攝影
台中市大坑風景區九號步道昨和今連續兩天都湧進大批登山人流。記者黃寅／攝影
台中市觀光旅遊局風景區管理所工作人員，在大坑九號步道登山口進行防疫宣導。記者黃寅／攝影
台中市觀光旅遊局風景區管理所工作人員，在大坑九號步道登山口進行防疫宣導。記者黃寅／攝影

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