紫南宮捐血贈套幣排長龍 母親節還送琉璃項鍊

新冠肺炎疫情影響捐血意願，中北部血液庫存量亮黃燈，南投縣紫南宮今辦理捐血送錢母，將捐血500cc禮品升級為錢母套幣1組，獲熱情響應，活動持續到下午3時，廟方也決定母親節當天捐血改贈琉璃項鏈，盼吸引民眾踴躍捐血。

竹山紫南宮指出，受疫情影響，各地捐血狀況下滑，台中捐血中心日前也向廟方反映，血液庫存量拉警報，目前已亮黃燈，後續恐有不足；考量血庫存量，廟方決定升級今天的捐血送錢母活動，凡捐血500cc就直接送典藏招財錢母套幣1組。

而因今年紫南宮錢母適逢鼠年全新大改版，民眾兌領太熱情，光元旦、年初一就發出逾15萬個致錢母缺貨，因此取消捐發票送錢母，仍保留捐血兌送，但領取錢母管道受限，也因此更搶手，今升級送典藏套幣組，吸引民眾大排長龍等捐血。

紫南宮主委莊秋安說，在疫情非常時期將捐血500cc禮品，從金、銀各1枚直接升級成典藏套幣組，就是希望能號召更多民眾捲袖捐血，緩解血荒危機；捐血中心今原派3台捐血車，未料民眾熱烈響應，現在又加派1台車來紓解排隊人龍。

針對目前仍在疫情期間，莊也提到，民眾無法不出門就捐血，而力挺公益也要做好防疫，現場因此加強宣導防疫，除呼籲民眾戴口罩、避免交談，也盡量保持室外1公尺的安全距離，活動將持續到下午3時，若有意前往請配戴口罩再來。