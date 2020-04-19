人潮回來了？ 鹿港恢復八成 店家遊客戴口罩

新冠肺炎疫情延燒，許多熱門景點人潮驟降，但中央疫情指揮中心2天前宣布連續0確診後，彰化鹿港商圈店家發現，人潮稍微恢復，鹿港派出所出動人員到老街拿大聲公宣導保持社交安全距離，業者也希望遊客逛老街都能戴口罩。

鹿港老街古早商行魏秀娟說，昨天開始人潮明顯比前幾周多，尤其下午3、4點最明顯，雖未能恢復到正常假日的人潮，但也有回到8成左右，「大家可能悶壞了」。

為避免人群聚集，鹿港老街發展促進會發起會員店家60多家業者做生意都能戴上口罩，無論是否從事小吃業，都要配合，魏秀娟說，因有些店家業者不會用列表機印宣導單，這幾天幫忙製作並分送到這店家，希望店家張貼宣導，也要求到店內參觀、消費的顧客都能戴上口罩，做好防疫，保障雙方安全。