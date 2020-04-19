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知名景點高美濕地早上遊客少 注意人流上限最多900人
知名景點高美濕地今天早上遊客少，預估下午遊客較多，主要是欣賞夕陽美景，台中市海洋資源漁業發展所長吳建威表示，昨天遊客都遵守木棧道上限人數900人規定，排隊等候人多，但未統計昨天遊客人數。
中央流行疫情指揮中心本月10日宣布，為防止潛在傳染鏈威脅國內防疫安全，即日起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。台中市政府所轄高美濕地為國內觀光熱點，也配合中央進行木棧道人流管制，上限最多900人，現場除有人員巡守，周邊也將有警察局清水分局高美派出所協助宣導。
海資所長吳建威表示，木棧道開放需依每天潮汐時間，今天早上10點多開放，遊客人數不多，預估下午人數較多，但今是收假日，人潮應該不會像昨天一樣多。
農業局表示，雖然高美濕地木棧道區是室外場域，但市府嚴陣以待，提高標準以室內安全距離1.5公尺計算，訂定容留上限900人，木棧道末端永續利用區也納入容留上限計算；木棧道入口將設置人員計數及管理，若入內人數已超過900人，將不再開放民眾進入，有人出來，才可以再開放民眾進入。
農業局呼籲民眾，為了自身及他人健康安全，到觀光景點應戴上口罩、與他人保持適當社交距離，並遵守現場巡守員提醒，兼顧體驗生態之美與防疫。
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