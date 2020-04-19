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人潮回流 廟東夜市擠到家長緊緊拉著幼兒手

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
豐原廟東夜市昨天出現逛街人潮，入口處就擠在一起。記者游振昇／攝影
豐原廟東夜市昨天出現逛街人潮，入口處就擠在一起。記者游振昇／攝影

人潮回流，豐原廟東夜市昨晚出現逛街人潮，在夜市入口處就排隊，人擠人才能擠進夜市，有些家長抱著幼兒逛，也有人緊牽著幼兒的手，才不會在人流中走失。

昨晚到廟東夜市逛街的人很多，100多公尺的夜市美食多，從入口處的美食攤就開始排隊，夜市走道本來就不寬，排隊加上逛街人潮，大家都需肩並肩擠過去。

多數人都戴口罩，一名逛夜市男子說，看到大家戴口罩就放心許多，從外地到廟東夜市逛街的陳小姐說，國內這幾天零確診，逛街應該沒問題，而且大家都有戴口罩，逛街也不會講話。

豐原廟東夜市昨天出現逛街人潮，入口處就擠在一起。記者游振昇／攝影
豐原廟東夜市昨天出現逛街人潮，入口處就擠在一起。記者游振昇／攝影
豐原廟東夜市昨天出現逛街人潮，入口處就擠在一起。記者游振昇／攝影
豐原廟東夜市昨天出現逛街人潮，入口處就擠在一起。記者游振昇／攝影

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