人潮回流 廟東夜市擠到家長緊緊拉著幼兒手
人潮回流，豐原廟東夜市昨晚出現逛街人潮，在夜市入口處就排隊，人擠人才能擠進夜市，有些家長抱著幼兒逛，也有人緊牽著幼兒的手，才不會在人流中走失。
昨晚到廟東夜市逛街的人很多，100多公尺的夜市美食多，從入口處的美食攤就開始排隊，夜市走道本來就不寬，排隊加上逛街人潮，大家都需肩並肩擠過去。
多數人都戴口罩，一名逛夜市男子說，看到大家戴口罩就放心許多，從外地到廟東夜市逛街的陳小姐說，國內這幾天零確診，逛街應該沒問題，而且大家都有戴口罩，逛街也不會講話。
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