人潮回流 廟東夜市擠到家長緊緊拉著幼兒手

人潮回流，豐原廟東夜市昨晚出現逛街人潮，在夜市入口處就排隊，人擠人才能擠進夜市，有些家長抱著幼兒逛，也有人緊牽著幼兒的手，才不會在人流中走失。

昨晚到廟東夜市逛街的人很多，100多公尺的夜市美食多，從入口處的美食攤就開始排隊，夜市走道本來就不寬，排隊加上逛街人潮，大家都需肩並肩擠過去。