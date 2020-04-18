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新冠肺炎疫情當頭　彰化縣南管祖師爺春祭自娛自樂

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣南管祖師爺春祭遵古禮完成，文化局長張雀芬代表縣局王惠美擔任主祭官。圖／文化局提供
彰化縣南管祖師爺春祭遵古禮完成，文化局長張雀芬代表縣局王惠美擔任主祭官。圖／文化局提供

彰化縣是南管音樂的原鄉，今天是南管祖師爺孟府郎君春祭，文化局照常舉辦祭典，但取消邀請各縣市南管樂團共襄盛舉的慣例，僅由彰化縣南管實驗樂團和各研習班擔綱演奏，為祖師爺低調度過祭典。

根據南管歷史記載，祖師爺孟昶是五代時期後蜀君主，傳說通曉音律且擅長編曲，因而被南管子弟皆尊奉為祖師爺，每年舉辦春秋祭典。彰化縣政府登錄南管為無形文化資產，禮聘文化部登錄的重要傳統表演藝術保存者吳素霞指導南管，栽培新秀延續傳統藝術，文化局也每年邀集各縣市南管樂團參加春、秋祭典整弦大會，維持傳統文化。

今年遇上新冠肺炎疫情，春祭簡單隆重，彰化縣文化局南管實驗樂團成員擔任樂官與司儀，文化局長張雀芬代表縣長王惠美擔任主祭官，全程遵古禮完成。祭典儀式後，彰化縣文化局南管實驗樂團和各南管研習班齊聚一堂參加整絃會奏，聯合演奏古樸傳統的南管音樂。

文化局 樂團

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