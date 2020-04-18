國中技藝競賽如期進行 南投加強場地人員防疫

國中技藝教育課程競賽攸關學生入學，正值防疫時期仍照常進行，在加強試場及休息室清潔消毒，加大工作桌之間距離、參賽師生量體溫、全程戴口罩的情況下，盼讓700多名選手安心。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，許多大型活動取消辦理，但技藝競賽成績影響學生申請技優甄審入學及實用技能學程分數計算，南投縣政府教育處表示，經審慎評估後決定如期辦理，但在提升各項防疫措施，場地與人員健康防控方面都採高標準。

南投縣副縣長陳正昇今天到同德高中巡視南投縣國中技藝教育課程競賽情形，為選手加油打氣。他說，縣府大力推動國中技藝教育，讓南投孩子學習喜愛的專業技能，激發就業潛力，也感謝各國中技藝課程老師教導學生學藝並重，使孩子在動手過程找到人生方向。

陳正昇表示，縣府編列新台幣千萬元預算開辦技藝課程，縣內32所國中開設技藝班，吸引3700多名國三學生選修，這次縣府投入近百萬元經費辦理各類職業群科競賽，今天看到參賽選手盡情發揮技能，期許未來成為國家產業人才，把個人價值轉變為國家產值。

教育處表示，競賽共有電機電子、機械、商業管理、餐旅、家政、食品、設計、農業、化工、土木建築、動力機械、藝術等12種職群，共700多名學生參加，分9梯次在9所高中職校展開競賽。

同德高中校長童建文說，配合防疫措施，除比賽場地加大工作桌之間距離，並澈底清潔消毒學、術科試場及休息室，參加競賽師生也必須兩階段量體溫、全程戴口罩，同時掌握所有參加者資訊，全面提升防疫標準，就是要讓選手安心應試。