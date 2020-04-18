增辦室外活動 彰化縣觀光工廠求變求現度難關

台灣一連兩天新冠肺炎0確診病例，工商業界仍不敢馬虎，彰化縣台灣穀堡觀光工廠商品都搬到戶外廣場，搭建臨時展區與互動區，果然吸引遊客；台灣優格餅乾學院無法搬商品到戶外，將朝向配合在地小農，舉辦農業體驗活動，度過疫情艱困期。

台灣穀堡以前從沒舉辦廠慶特賣會，今年新冠肺炎疫情肆瘧，遊覽車團客量掛零，整體遊客量減少八成，台灣穀堡為了讓散客安心旅遊，首次舉辦廠慶特賣會衝來客量，今天到5月30日的每個星期六，在戶外廣場舉辦活動，避免室內群聚，許多家長聞訊，帶孩子前往半日遊。

台灣優格餅乾工廠也是相同類型的食品觀光工廠，戶外空間有限，餅乾也不適合搬到室外放置，將把二期裡作農業體驗活動提前舉辦，跟小農合作辦理農業體驗，為家庭團客設計課程，維持觀光工廠基本營運量。