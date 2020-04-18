好消息！南投縣居家隔離人數歸零 只剩121人居家檢疫

好消息！南投縣居家隔離人數今天全數解除歸零，全縣只剩121名居家檢疫者，可望在月底全部解除管制。南投縣衛生局長黃昭郎說，為了確保南投防疫安全，總共對違規的居家檢疫、隔離對象開罰6件，裁罰47萬元，2名確診診也早已出院，這是防疫人員和鄉親的努力，但大家仍不可大意，做好個人防護保持安全距離，確保全縣安全。

南投縣疫情發生以來，因為和確診者有接觸的居家隔離對象有54人、居家檢疫者累計1531人，今天居家隔離已全部解除，健康關懷追蹤解除1410人，南投縣民政處長吳燕玲說，原本檢疫對象人數會更少，但因為檢疫規定修正，從國外回來居家檢疫者，家中老人家也一樣要追蹤，因此人數稍有增加，但只要持續做好防護，月底居家檢疫者也可望全部解除。

黃昭郎說，縣府從2月起就展開超前布署，包括醫院禁止探病、成立鄉鎮市防疫應變指揮中心、停辦全縣165處老人社區關懷據點及C級巷弄長照站暫時關閉等一連串措施，進入公共場所要戴口罩、量體溫，雖然造成不便，但縣民都能配合，才讓疫情沒繼續發生。

對於違反居家防疫規定的民眾，縣府也嚴格執法，總共對違法居家隔離、檢疫者開出6件罰單，包括埔里吳姓男子兩度趴趴走重罰15萬，有2件各罰1萬元，條例修改後，也有3人違法檢疫，各罰10萬元，總共裁罰47萬，讓民眾不敢違規，減少感染風險。