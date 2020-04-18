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防疫！台中高美濕地木棧道人流管制 容留人數最多900人

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
疫情延燒，高美濕地木棧道入口處實施人流管制，限制木棧道容留人數最多900人，並張貼最新防疫宣導公告，提醒民眾保持安全社交距離及戴口罩。圖／台中市府觀旅局提供
疫情延燒，高美濕地木棧道入口處實施人流管制，限制木棧道容留人數最多900人，並張貼最新防疫宣導公告，提醒民眾保持安全社交距離及戴口罩。圖／台中市府觀旅局提供

台中高美濕地被譽為一生至少必遊一次的絕佳美景，每年吸引近160萬名國內外遊客到訪。因應疫情延燒，高美濕地木棧道入口處實施人流管制，限制木棧道容留人數最多900人，並張貼最新防疫宣導公告，提醒民眾保持安全社交距離及戴口罩。進入高美濕地遊客服務中心的旅客也須量體溫及酒精消毒，發燒及未戴口罩民眾不得進入。

台中市府農業局表示，高美濕地木棧道區雖然是室外場域，但市府提高標準，以室內安全距離1.5公尺計算，訂定容留上限900人，木棧道末端永續利用區也納入容留上限計算；木棧道入口將設置人員計數及管理，若入內人數超過900人，將不再開放民眾進入，待有人出來，才可再開放民眾進入。

台中市府觀旅局長林筱淇說，高美濕地擁有700公頃的廣大濕地、造型獨特的木棧道及絕美如畫的風車夕陽景色，生態豐富多元，且具自然人文景觀，廣受好評。台中已全面佈署觀光防疫措施，且高美濕地屬戶外空曠空間，空氣流動性佳，非單一封閉式場域，歡迎民眾前來體驗世界級美景。

為打造高美濕地國際品牌，高美濕地木棧道入口處作為巡護員休息的貨櫃屋已年久老舊，觀旅局將新設計的主視覺意象與貨櫃屋結合，外觀採用手繪式濕地野生動物塗裝，與高美濕地整體景象融合，並為巡護員設計相同特色的背心及招潮蟹造型遮陽帽，讓到訪旅客感受到高美濕地煥然一新的觀光魅力。

觀旅局指出，高美濕地位於台中市清水區大甲溪出海口南側，民眾可多利用中市市雙十公車，如111、178、179、309、655及688路等市區公車前往高美濕地，以步行或騎乘iBike方式慢遊濕地生態及欣賞夕陽，還可順遊梧棲漁港、三井outlet、梧棲老街、大甲鎮瀾宮、龜殼生態公園及大安濱海樂園等豐富特色的海線觀光廊帶。

台中高美濕地被譽為一生至少必遊一次的絕佳美景，每年吸引近160萬名國內外遊客到訪。圖／台中市府觀旅局提供
台中高美濕地被譽為一生至少必遊一次的絕佳美景，每年吸引近160萬名國內外遊客到訪。圖／台中市府觀旅局提供

高美濕地 台中市 口罩

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