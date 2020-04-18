足感心A！立委莊競程號召志工 助臥床老夫婦居家修繕

台中市北屯區一對鄭姓老夫婦長年臥床，一雙兒女為照顧他們忙於奔波，無力整理居家環境，連鐵門、木門、窗護損壞都沒修繕或更換，立委莊競程聞訊後，今天與衡山行善團榮譽總團長、台中市議員曾朝榮，結合衡山基金會董事長許瑞波、衡山行善團第8團團長朱惟中帶領19名志工等共30人，協助鄭姓老夫婦居家整理，修繕、更換鐵門木門、更換洗臉台、3盞日光燈等，用實際行動表達對弱勢的關懷與協助。

鄭家兒子說，家裡破舊髒亂，却無力整理，看到莊競程等這麼多善心人士前來幫忙，內心非常激動與感謝，眼淚快掉下來，感覺很高興與溫暖。

69歲鄭姓男子患有高血壓、糖尿病，多重器官衰退 ，癱瘓臥床，需靠呼吸器維生，鄭妻18歲時因車禍截肢，常年臥病在床，行動不便，30歲女兒為照顧父母，打零工維生，32歲兒子開貨車，收入不穩定，還要支付雙親醫藥費及生活費用，至今單身。

立委莊競程說，鄭姓夫妻由居家照顧服務員協助擦澡與餵食，無力整理居家環境，鄰居幫忙陳情尋求協助。

他今天結合市議員曾朝榮，衡山基金會董事長許瑞波，出動多名志工，前往協助整理居家環境。他從小就幫忙家裡粉刷油漆，對於刷牆壁很有心得，做起來駕輕就熟，盼能拋磚引玉。

許瑞波說，衡山行善團成員來自各行各業，目的只有一個，就是協助弱勢整理家園，從清空、修繕、清潔、油漆到一切歸位，是標準的SOP，犧牲假期，不光是捐錢送物資，而是身體力行，用行動幫助弱勢走出困境，希望讓社會充滿關懷與溫馨。