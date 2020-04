影／支持醫護防疫！台中9醫院獲捐90個插管防護箱

立委何欣純今天結合台中在地企業,包括超群壓克力公司、屋馬燒肉集團,捐給台中榮總等9家醫院各10個「插管防護箱」,由台中榮總副院長張繼森代表受贈。台中榮總副院長張繼森說,在SARS期間,第一個被感染醫師就是幫病人插管而被感染;防護箱在防期間非常重要,保護急診、加護病房、開刀病房等第一線醫師有最好防護,醫師在為病患插管過程,可降低遭飛沬、嘔吐物等感染風險,感謝社會各界為防疫努力。

立委何欣純說,台灣第一線醫療體系的醫護人員,除了平時醫護救治的工作之外,在防疫期間更要做好各項防護措施,不久國內有醫師首創「插管防護箱」讓第一線醫療人員幫病人插管時,免於被飛沫噴濺等危險,她有感於台灣口罩行有餘力,「Taiwan Can Help 、 Taiwan Is Helping」引起國人熱烈回響,她結合在地力量捐贈「插管防護箱」。

台中榮總急診室陳姓護理師說明,防疫期間急診室平時工作量大,尤其在防疫期間,不但要長期穿著防護裝備,有的臉上還有N95口罩的壓痕,更擔心感染的風險,也怕因此傳染給親友,心理壓力很大,使用「插管防護箱」,為患者插管,讓醫護感到比較安心。