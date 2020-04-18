影／支持醫護防疫！台中9醫院獲捐90個插管防護箱

立委何欣純今天結合台中在地企業，包括超群壓克力公司、屋馬燒肉集團，捐給台中榮總等9家醫院各10個「插管防護箱」，由台中榮總副院長張繼森代表受贈。台中榮總副院長張繼森說，在SARS期間，第一個被感染醫師就是幫病人插管而被感染；防護箱在防期間非常重要，保護急診、加護病房、開刀病房等第一線醫師有最好防護，醫師在為病患插管過程，可降低遭飛沬、嘔吐物等感染風險，感謝社會各界為防疫努力。

立委何欣純說，台灣第一線醫療體系的醫護人員，除了平時醫護救治的工作之外，在防疫期間更要做好各項防護措施，不久國內有醫師首創「插管防護箱」讓第一線醫療人員幫病人插管時，免於被飛沫噴濺等危險，她有感於台灣口罩行有餘力，「Taiwan Can Help 、 Taiwan Is Helping」引起國人熱烈回響，她結合在地力量捐贈「插管防護箱」。

台中榮總急診室陳姓護理師說明，防疫期間急診室平時工作量大，尤其在防疫期間，不但要長期穿著防護裝備，有的臉上還有N95口罩的壓痕，更擔心感染的風險，也怕因此傳染給親友，心理壓力很大，使用「插管防護箱」，為患者插管，讓醫護感到比較安心。