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影／支持醫護防疫！台中9醫院獲捐90個插管防護箱
立委何欣純今天結合台中在地企業，包括超群壓克力公司、屋馬燒肉集團，捐給台中榮總等9家醫院各10個「插管防護箱」，由台中榮總副院長張繼森代表受贈。台中榮總副院長張繼森說，在SARS期間，第一個被感染醫師就是幫病人插管而被感染；防護箱在防期間非常重要，保護急診、加護病房、開刀病房等第一線醫師有最好防護，醫師在為病患插管過程，可降低遭飛沬、嘔吐物等感染風險，感謝社會各界為防疫努力。
立委何欣純說，台灣第一線醫療體系的醫護人員，除了平時醫護救治的工作之外，在防疫期間更要做好各項防護措施，不久國內有醫師首創「插管防護箱」讓第一線醫療人員幫病人插管時，免於被飛沫噴濺等危險，她有感於台灣口罩行有餘力，「Taiwan Can Help 、 Taiwan Is Helping」引起國人熱烈回響，她結合在地力量捐贈「插管防護箱」。
台中榮總急診室陳姓護理師說明，防疫期間急診室平時工作量大，尤其在防疫期間，不但要長期穿著防護裝備，有的臉上還有N95口罩的壓痕，更擔心感染的風險，也怕因此傳染給親友，心理壓力很大，使用「插管防護箱」，為患者插管，讓醫護感到比較安心。
立委何欣純指出，受贈醫院包括台中榮總、國軍台中總醫院、中山醫學院附設醫院、亞洲大學附屬醫院、澄清醫院平等與中港院區、大里仁愛醫院、沙鹿童綜合醫院、沙鹿光田綜合醫院等9所大台中的醫療院所，期待大台中第一線打拚的醫護人員，能夠獲得更足夠的防疫能量以及自我保護，台中Can Help！台中Is Helping！
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