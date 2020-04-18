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紀念中橫開通一甲子 周邊綠美化打造紫色梨山街道

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
交通部觀光局參山國家風景區管理處配合脊梁山脈旅遊年，同時結合紀念中橫開通一甲子觀光系列活動，昨日在大梨山地區台八線進行道路周邊綠美化，發放近百盆景樹苗給居民及商家種植。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處配合脊梁山脈旅遊年，同時結合紀念中橫開通一甲子觀光系列活動，昨日在大梨山地區台八線進行道路周邊綠美化，發放近百盆景樹苗給居民及商家種植。圖／參山處提供

交通部觀光局參山國家風景區管理處配合脊梁山脈旅遊年，同時結合紀念中橫開通一甲子觀光系列活動，昨日在大梨山地區台八線進行道路周邊綠美化，發放近百盆景樹苗給居民及商家種植，近期也將提供500棵紫藤樹苗給環山地區民眾，邀請大梨山鄉親共同打造紫色的梨山花街巷弄，在疫情過後為梨山帶來觀光人潮。

參山處4月中旬與梨山賓館共同準備近百盆金英花、熊貓仙丹、平戶杜鵑、桂花、松紅梅及紫藤等適合梨山生長的花木盆景，提供商店街30多間商家及居民認養照護，綠美化梨山大街，年底也會選出5家種植照護最好的店家，頒發獎狀禮品鼓勵民眾一起打造美麗山城。另外將於下半年再提供500棵紫藤給環山社區種植，期盼2、3年後滿山遍野紫藤花，可以打響紫藤山城名號。

參山處也邀請民眾在防疫期間，避開人群到山上登山健行，脫下口罩大口呼吸高山新鮮的空氣，瀏覽群山美景。近期還可以欣賞盛開的蘋果花，白裡透紅微帶芬芳，難得一見。

交通部觀光局參山國家風景區管理處昨日在大梨山地區台八線進行道路周邊綠美化，發放近百盆景樹苗給居民及商家種植，近期也將提供500棵紫藤樹苗給環山地區民眾，共同打造紫色的梨山花街巷弄。圖／參山處提供
交通部觀光局參山國家風景區管理處昨日在大梨山地區台八線進行道路周邊綠美化，發放近百盆景樹苗給居民及商家種植，近期也將提供500棵紫藤樹苗給環山地區民眾，共同打造紫色的梨山花街巷弄。圖／參山處提供
參山處邀請民眾在防疫期間，避開人群到山上登山健行，脫下口罩大口呼吸高山新鮮的空氣，瀏覽群山美景。圖／參山處提供
參山處邀請民眾在防疫期間，避開人群到山上登山健行，脫下口罩大口呼吸高山新鮮的空氣，瀏覽群山美景。圖／參山處提供

綠美化 國家風景區 認養

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