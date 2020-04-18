紀念中橫開通一甲子 周邊綠美化打造紫色梨山街道

交通部觀光局參山國家風景區管理處配合脊梁山脈旅遊年，同時結合紀念中橫開通一甲子觀光系列活動，昨日在大梨山地區台八線進行道路周邊綠美化，發放近百盆景樹苗給居民及商家種植，近期也將提供500棵紫藤樹苗給環山地區民眾，邀請大梨山鄉親共同打造紫色的梨山花街巷弄，在疫情過後為梨山帶來觀光人潮。

參山處4月中旬與梨山賓館共同準備近百盆金英花、熊貓仙丹、平戶杜鵑、桂花、松紅梅及紫藤等適合梨山生長的花木盆景，提供商店街30多間商家及居民認養照護，綠美化梨山大街，年底也會選出5家種植照護最好的店家，頒發獎狀禮品鼓勵民眾一起打造美麗山城。另外將於下半年再提供500棵紫藤給環山社區種植，期盼2、3年後滿山遍野紫藤花，可以打響紫藤山城名號。