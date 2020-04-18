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滿山金黃美呆了！彰化花壇虎山岩金針花海大爆發

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影

近年爆紅的彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收，虎山岩管委會主委黃慈啟說，金針花有「母親花」之稱，花期可開到母親節過後，千萬不要錯過。

說到欣賞金針花海，一般都會想到東部的花蓮、台東，對中部民眾來說，卻是十分偏遠，而且是在八、九月才盛開，而花壇鄉虎山岩旁新興的金針花海景點，除趕到母親節前盛開外，而且就在平緩山坡，十分親民，不像花東金針花海，須趕著迢迢途程上山，才欣賞得到。

虎山岩是縣定古蹟，更是知名的信仰中心，約3年前，鄉公所將寺廟左側面積約5分地的山丘，種植約3萬多棵金針花，盛開時，所呈現金針花海繽紛美景，吸引大批遊客前往欣賞；花壇鄉夙有「茉莉花故鄉」的美譽，在虎山岩金針花海出名後，「花壇」之名更是相得益彰。

虎山岩為了迎接遊客，去年更積極整地及布置景觀，還設置紅心造型框架供民眾拍照，去年此時盛開時，賞花遊客絡繹於途，甚至造成大塞車，還要勞煩警方到場維護交通，外地遊客也慕名而來，搭遊覽車前來朝聖。

虎山岩管委會主委黃慈啟說，廟方今年花更多心力維護金針花，花況比往年更好，目前已開了上萬朵，近日內就會大爆發，不過，因為新冠肺炎疫情影響，搭遊覽車的遊客會恐將減少，但相對自行開車的遊客會更多，廟方希望遊客遵照防疫規定，一定要戴口罩，保持社會距離。

由金針花也有一日花之稱，必須每天採收，收成的金針花，廟方都會在假日期間，炸給遊客品嘗，體驗一下鮮甜的金針花美味。

虎山岩近日也不斷宣傳金針花開了，今天一大早就有許多遊客前往賞花，一群來自中彰投的扶輪社社友說，中部地區金針花海美景不多，去年來到虎山岩看到這片金針花海，大為驚艷，因此大家再相招前來賞花，令人賞心目，深覺不虛此行。　

黃慈啟歡迎遊客前來賞花之餘，也希望不要忘了來欣賞虎山岩吉蹟之美，以及參拜觀音佛祖；他同時提醒遊客，賞花時，切莫進入花叢踩踏、拍照，或攀折花卉，明年才有好花可賞。

彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
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彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉虎山岩金針花海，目前又開始盛開了，花況比往年更佳，3萬棵金針花映照陽光，滿山金黃，美不勝收。記者劉明岩／攝影
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賞花 遊覽車 母親節

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