和美老人喪葬互助金拿不回來 組義務律師團討公道
彰化縣和美鎮老人會附設互助會日前解散，2千多名老人拿不回喪葬互助金，彰化縣政府昨天派員陪老人家到彰化地檢署提告，但因參與人數眾多，會員今天再集結組成自救會，完成連署登記，立委陳秀寶找來律師團為會員回答法律問題，成員希望透過集體訴訟搶救老本。
彰化縣政府調查發現和美鎮老人會附設互助會1990年成立，過去30年運作正常，今年3月23日召開會員代表大會決議停止運作，委請會計師清算。
陳秀寶說，許多長輩省吃儉用存錢，現在可能血本無歸，讓人看了相當難過，現在需蒐集相關事證，委由律師團透過司法程序幫忙討回公道。
彰化縣議員賴清美連日來也收到許多居民陳情，她指出，今天晚上為止，已經有1千2百多人連署登記加入自救會，8名義務律師到場提供法律見解，其中一名律師的家人也是老人會的受害者，這些長輩只希望能夠將繳出去的盡可能多拿一些回來。
義務律師團指出，現在司法實務上對「老人互助會」作為，檢方在偵查後多認為「收取老人互助金」的行為涉犯保險法中「非保險業經營保險業務罪」而頻予起訴，但在法院審理案件後多認為不構成犯罪要件，司法實務上的見解分歧也造成老人互助會幾乎無法可管，呼籲民政、財政主管機關正視衍生的社會亂象，並盡速完成相關立法。
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