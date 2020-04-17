和美老人喪葬互助金拿不回來 組義務律師團討公道

彰化縣和美鎮老人會附設互助會日前解散，2千多名老人拿不回喪葬互助金，彰化縣政府昨天派員陪老人家到彰化地檢署提告，但因參與人數眾多，會員今天再集結組成自救會，完成連署登記，立委陳秀寶找來律師團為會員回答法律問題，成員希望透過集體訴訟搶救老本。

彰化縣政府調查發現和美鎮老人會附設互助會1990年成立，過去30年運作正常，今年3月23日召開會員代表大會決議停止運作，委請會計師清算。

陳秀寶說，許多長輩省吃儉用存錢，現在可能血本無歸，讓人看了相當難過，現在需蒐集相關事證，委由律師團透過司法程序幫忙討回公道。

彰化縣議員賴清美連日來也收到許多居民陳情，她指出，今天晚上為止，已經有1千2百多人連署登記加入自救會，8名義務律師到場提供法律見解，其中一名律師的家人也是老人會的受害者，這些長輩只希望能夠將繳出去的盡可能多拿一些回來。