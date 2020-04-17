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網購口罩不好操作不夠親民 彰化縣議員直播教學

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣議員曹嘉豪（前右二)說，不少民眾反映網購口罩系統操作很不容易，所以服務處今天起也提供民眾口罩網購教學，協助民眾順利網購到口罩。記者林宛諭／攝影
彰化縣議員曹嘉豪（前右二)說，不少民眾反映網購口罩系統操作很不容易，所以服務處今天起也提供民眾口罩網購教學，協助民眾順利網購到口罩。記者林宛諭／攝影

口罩實名制 2.0 啟動第五輪網購，彰化縣議員曹嘉豪說，原本政府希望可以讓大家更方便，不必再排隊，但不少民眾反映網購口罩系統操作很不容易，所以服務處今天起也提供民眾口罩網購教學，協助民眾順利網購到口罩，對於中央這套網購系統，他認為還有很大改善空間，應該要設計的更接地氣和親民。

曹嘉豪今天上午在臉書開直播教大家如何利用APP網購口罩，今天也有十多位老人家和主婦帶著小朋友在曹嘉豪和服務處人員協助下網購成功， 曹嘉豪說，其實現在還是很多人在排隊買口罩，不少老人家都反映要排半個小時到一個多小時才買得到，想網購又不會用 ，所以服務處乾脆提供網購口罩教學。

「不要說老人家不會用，就連年輕人都要摸好久才能網購成功」曹嘉豪說，但很多人還是弄了老半天仍放棄，中央這套網購系統根本還不夠親民，而且登錄後，還要經抽籤成功，預先繳費的機制也讓民眾多跑一次，實在可以直接持預購憑證到超商繳費就好。

曹嘉豪說，最近還有民眾反映他住彰化市卻跑到南彰化買口罩，因為在彰化市老是買不到，乾脆跑偏鄉買，中央也應思考可以下放給地方預購口罩，尤其像小童口罩各地需求不同、尺寸也不同，除非由各縣市透過各鄉鎮行政體系、甚至村里長登記預購等，也許會更便民。

網購 口罩 直播

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