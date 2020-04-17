清代古墓被提報文化資產 彰化縣文化局強調將開會審查

彰化縣有多座清代墓塚被提報為文化資產，彰化縣文化資產審議委員會勘和討論社頭鄉第五公墓一座古墓、蕭氏書山派仕朝系10世祖顯祖考廷任公妣黃氏古墓，認為第五公墓的清代墓塜沒工程破壞的立即性危機，以後再審議是否列為文化資產，至於黃氏古墓一案，已由專家學者現勘，將開會審查是否列為文化資產。

社頭鄉第五公墓被提報為文化資產的古墓，因社頭鄉公所辦理社頭鄉108年9月1日至109年5月31日公告有無主墳墓辦理遷葬，接著辦理查估作業，等完成查估清冊，因此無立即拆除、清塚工程，被民眾提報施工破壞古墓純屬誤會，等相關作業都完成，將依文資法提報主管機關縣府評估文化資產價值。