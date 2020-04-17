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清代古墓被提報文化資產 彰化縣文化局強調將開會審查
彰化縣有多座清代墓塚被提報為文化資產，彰化縣文化資產審議委員會勘和討論社頭鄉第五公墓一座古墓、蕭氏書山派仕朝系10世祖顯祖考廷任公妣黃氏古墓，認為第五公墓的清代墓塜沒工程破壞的立即性危機，以後再審議是否列為文化資產，至於黃氏古墓一案，已由專家學者現勘，將開會審查是否列為文化資產。
社頭鄉第五公墓被提報為文化資產的古墓，因社頭鄉公所辦理社頭鄉108年9月1日至109年5月31日公告有無主墳墓辦理遷葬，接著辦理查估作業，等完成查估清冊，因此無立即拆除、清塚工程，被民眾提報施工破壞古墓純屬誤會，等相關作業都完成，將依文資法提報主管機關縣府評估文化資產價值。
蕭氏書山派仕朝系10世祖顯祖考廷任公妣黃氏古墓，因所有人已完成提報作業，縣府將按文化資產保存法相關規定，儘速邀集專家學者辦理現場勘查作業及召開審查會議評估文化資產價值。
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