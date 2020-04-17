快訊

網路免費播出藝文節目？從百老匯慈善音樂會線上轉播爭議談起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清代古墓被提報文化資產 彰化縣文化局強調將開會審查

聯合報 / 簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣接獲民眾提報清代古墓為文化資產。圖／文化局提供
彰化縣接獲民眾提報清代古墓為文化資產。圖／文化局提供

彰化縣有多座清代墓塚被提報為文化資產，彰化縣文化資產審議委員會勘和討論社頭鄉第五公墓一座古墓、蕭氏書山派仕朝系10世祖顯祖考廷任公妣黃氏古墓，認為第五公墓的清代墓塜沒工程破壞的立即性危機，以後再審議是否列為文化資產，至於黃氏古墓一案，已由專家學者現勘，將開會審查是否列為文化資產。

社頭鄉第五公墓被提報為文化資產的古墓，因社頭鄉公所辦理社頭鄉108年9月1日至109年5月31日公告有無主墳墓辦理遷葬，接著辦理查估作業，等完成查估清冊，因此無立即拆除、清塚工程，被民眾提報施工破壞古墓純屬誤會，等相關作業都完成，將依文資法提報主管機關縣府評估文化資產價值。

蕭氏書山派仕朝系10世祖顯祖考廷任公妣黃氏古墓，因所有人已完成提報作業，縣府將按文化資產保存法相關規定，儘速邀集專家學者辦理現場勘查作業及召開審查會議評估文化資產價值。

墓草叢生，專家學者到墓群中尋找被提報為文化資產的清代古墓。圖／文化局提供
墓草叢生，專家學者到墓群中尋找被提報為文化資產的清代古墓。圖／文化局提供

文化資產 文資法

延伸閱讀

疫情延燒 彰化社區C據點、交通車服務需求下滑

彰化縣美術家百棒聯展 防疫期間也能在家看

濁水溪出好米 彰化縣埔心國中研究濁水溪水稻頭好壯壯

彰化縣人口數持續下降 國中小學教師超額不招考

相關新聞

影／「這畫面地球人應該很羨慕」 彰化洋紅風鈴木下的野餐

彰化縣員林市員林公園的洋紅風鈴木正盛開，最近還有民眾在樹下舖墊子喝下午茶，尤其當花朵從上飄落下時美極了，讓民眾也驚嘆道，...

網購口罩不好操作不夠親民 彰化縣議員直播教學

口罩實名制 2.0 啟動第五輪網購，彰化縣議員曹嘉豪說，原本政府希望可以讓大家更方便，不必再排隊，但不少民眾反映網購口罩...

清代古墓被提報文化資產 彰化縣文化局強調將開會審查

彰化縣有多座清代墓塚被提報為文化資產，彰化縣文化資產審議委員會勘和討論社頭鄉第五公墓一座古墓、蕭氏書山派仕朝系10世祖顯...

竹山紫南宮全台捐血量最高 周日捐血送錢母再加碼1場

因應全台疫情嚴峻因素，導致民眾在捐血行動上較往常人數少，台中捐血中心數次向紫南宮告援，表示全台面臨血荒非常嚴重，儲存量明...

安養機構防疫人力負擔倍增 南投縣感謝工作人員辛勞

長照機構為了避免新冠肺炎群聚感染禁止探視，讓家屬擔心父母的健康狀況。南投縣衛生局長黃昭郎說，安養中心落實防疫，都採分艙、...

彰化縣人口數持續下降 國中小學教師超額不招考

彰化縣是六都以外的最大縣，近年祭出多項生育優惠措施都止不住出生率持續下滑的趨勢，今年升小一新生又減少145人，有11所國...

LVT水鴨子外殼斑駁掉漆 海陸退伍老兵自動自發修復

集集軍史公園內，一台老舊的海軍陸戰隊的兩棲登陸運輸車（LVT），雖外觀保持完整，但歷經長期風吹日曬，造成掉漆嚴重，在民眾...

民眾往山上跑恐成防疫破口！市府今視察大坑人流管制

防疫期間，民眾都往山上跑，台中市大坑步道上周假日仍湧進2萬3千多人，為避免形成防疫破口，市府在主要出入口，即東山路一段與...

誠品行動圖書館開進集集鎮 大樟樹公下學童喜讀新書

一台3.5噸貨車改裝成一部活潑彩繪的行動書車，化身「誠品行動圖書館」，最近開進集集鎮大眾爺的樟樹公下，吸引住偏鄉學童的目...

神阿古道將復原 南投縣斥資1200萬通往阿里山

連結信義鄉神木村及嘉義祝山車站的古道－神阿古道，受到登山客的注意，南投縣長林明溱表示，將修復神阿古道，已向中央爭取到12...

影／追夢永遠不嫌晚 大學生演阿公阿嬤的故事

彰化縣大葉大學休閒事業管理學系助理教授謝佩伶「團體動能」課程，讓全班同學共同策畫、製作銀髮劇「惜夢」，長青大學阿公阿嬤先...

彰化遭資遣人數破千 勞工處宣導失業勞工子女就學補助

彰化縣政府統計目前為止縣內有1141名勞工通報資遣，為了減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，縣府勞工處擴大宣導108學年...

熱門新聞

彰化縣小一新生報到人數跌破萬人？縣府：新冠肺炎害的

台東獲2套新冠病毒檢驗儀器 陳時中：儀器會留在台東

勞工紓困補助3萬元20日上路 符合資格可向工會申請

國家級警報後 烏山頭水庫太陽能船遊客剩這個數字

影／欠1萬8罰單老屋遭拍賣 他批官員不知民間疾苦

神阿古道將復原 南投縣斥資1200萬通往阿里山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。