快訊

中選會通過罷韓案 6月6日舉行投票

文化大學傳命案 1職員陳屍校內草叢

盧秀燕、紙風車「和解」北上錄製「紙風車返笑日」

聯合報 / 圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕（中）今天行動挺藝文，北上參加「紙風車返笑日」線上劇場錄製，和主持人巫頂、阿瘦同台演出，這也是去年紙風車劇團與台中市政府爆發場地爭議，雙方首度「破冰合體」，紙風車劇團與綠光劇團創辦人李永豐（左）直言「非常感動」。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕（中）今天行動挺藝文，北上參加「紙風車返笑日」線上劇場錄製，和主持人巫頂、阿瘦同台演出，這也是去年紙風車劇團與台中市政府爆發場地爭議，雙方首度「破冰合體」，紙風車劇團與綠光劇團創辦人李永豐（左）直言「非常感動」。圖／台中市新聞局提供

新冠肺炎疫情衝擊全台藝文活動，台中市長盧秀燕今天行動挺藝文，北上參加「紙風車返笑日」線上劇場錄製，和主持人巫頂、阿瘦同台演出，透過輕鬆機智對答，擦出不少精采火花，也是節目自3月9日開播來，首位加入互動的特別來賓。

去年紙風車劇團與台中市政府爆發場地爭議，這是雙方首度「破冰合體」，紙風車劇團與綠光劇團創辦人李永豐直言「非常感動」，「疫情讓全世界所有人團結在一起，雖然以前有不同的誤會與立場，但面對這麼大危機，我們可以在一起。」盧秀燕說，台中市將提供30萬元獎金給「紙風車返笑日」平台計畫，獎勵台中影片創作者投稿入選的影片，期盼拋磚引玉，幫助劇團度過疫情難關。

紙風車劇團「紙風車返笑日」節目開播以來，由巫頂搭檔阿瘦主持，每集都可看到豐富又具創意的投稿影片，亦有名人獻寶、劇場知識及排練場春秋等有趣單元，近日更加入「368我的家」，希望將台灣各個美麗的角落都介紹給小朋友認識，大朋友也能從中發掘以往不知道的小知識。

「紙風車返笑日」線上劇場3月2日起對外廣徵劇場人的創意影片，只要曾經參與過劇場演出，無論是演員、技術人員，不限男女、年齡，都可上傳一分鐘影片，經錄取者即獲得3000元生存獎金。未來更將推出月賽、季賽與年賽，獎金上看30萬元，目前短短一個多月就累積超過192支投稿影片。

中市文化局表示，因應疫情嚴重影響藝文活動，已擬定「藝文紓困3+2」，包括場地費用全額退還、放寬受補助演出的辦理期限、補助款提早撥款等。此外，「線上劇場」及「表演藝術升級」等徵件計畫已公告受理申請， 4月27日徵件截止，以鼓勵演藝團隊多元創作，期望協助藝文團隊度過難關。

台中市長盧秀燕（左）今天行動挺藝文，北上參加「紙風車返笑日」線上劇場錄製，和主持人巫頂、阿瘦同台演出，透過輕鬆機智對答，擦出不少精采火花，這也是去年紙風車劇團與台中市政府爆發場地爭議，雙方首度「破冰合體」。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕（左）今天行動挺藝文，北上參加「紙風車返笑日」線上劇場錄製，和主持人巫頂、阿瘦同台演出，透過輕鬆機智對答，擦出不少精采火花，這也是去年紙風車劇團與台中市政府爆發場地爭議，雙方首度「破冰合體」。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕（中）今天行動挺藝文，北上參加「紙風車返笑日」線上劇場錄製，和主持人巫頂、阿瘦同台演出，透過輕鬆機智對答，擦出不少精采火花，這也是去年紙風車劇團與台中市政府爆發場地爭議，雙方首度「破冰合體」。圖／台中市新聞局提供
台中市長盧秀燕（中）今天行動挺藝文，北上參加「紙風車返笑日」線上劇場錄製，和主持人巫頂、阿瘦同台演出，透過輕鬆機智對答，擦出不少精采火花，這也是去年紙風車劇團與台中市政府爆發場地爭議，雙方首度「破冰合體」。圖／台中市新聞局提供

紙風車 劇場 疫情

延伸閱讀

紙風車李永豐中市長盧秀燕合體 疫情促成和解

影／募4萬5千個物資挺醫護 盧秀燕鞠躬「有愛最重要」

多年難題大智慧學苑開拆 盧秀燕向所有權人致敬

台中防疫加嚴市民有情緒 盧秀燕：想想各國傷亡嚴重

相關新聞

影／「這畫面地球人應該很羨慕」 彰化洋紅風鈴木下的野餐

彰化縣員林市員林公園的洋紅風鈴木正盛開，最近還有民眾在樹下舖墊子喝下午茶，尤其當花朵從上飄落下時美極了，讓民眾也驚嘆道，...

竹山紫南宮全台捐血量最高 周日捐血送錢母再加碼1場

因應全台疫情嚴峻因素，導致民眾在捐血行動上較往常人數少，台中捐血中心數次向紫南宮告援，表示全台面臨血荒非常嚴重，儲存量明...

安養機構防疫人力負擔倍增 南投縣感謝工作人員辛勞

長照機構為了避免新冠肺炎群聚感染禁止探視，讓家屬擔心父母的健康狀況。南投縣衛生局長黃昭郎說，安養中心落實防疫，都採分艙、...

彰化縣人口數持續下降 國中小學教師超額不招考

彰化縣是六都以外的最大縣，近年祭出多項生育優惠措施都止不住出生率持續下滑的趨勢，今年升小一新生又減少145人，有11所國...

LVT水鴨子外殼斑駁掉漆 海陸退伍老兵自動自發修復

集集軍史公園內，一台老舊的海軍陸戰隊的兩棲登陸運輸車（LVT），雖外觀保持完整，但歷經長期風吹日曬，造成掉漆嚴重，在民眾...

民眾往山上跑恐成防疫破口！市府今視察大坑人流管制

防疫期間，民眾都往山上跑，台中市大坑步道上周假日仍湧進2萬3千多人，為避免形成防疫破口，市府在主要出入口，即東山路一段與...

誠品行動圖書館開進集集鎮 大樟樹公下學童喜讀新書

一台3.5噸貨車改裝成一部活潑彩繪的行動書車，化身「誠品行動圖書館」，最近開進集集鎮大眾爺的樟樹公下，吸引住偏鄉學童的目...

神阿古道將復原 南投縣斥資1200萬通往阿里山

連結信義鄉神木村及嘉義祝山車站的古道－神阿古道，受到登山客的注意，南投縣長林明溱表示，將修復神阿古道，已向中央爭取到12...

影／追夢永遠不嫌晚 大學生演阿公阿嬤的故事

彰化縣大葉大學休閒事業管理學系助理教授謝佩伶「團體動能」課程，讓全班同學共同策畫、製作銀髮劇「惜夢」，長青大學阿公阿嬤先...

彰化遭資遣人數破千 勞工處宣導失業勞工子女就學補助

彰化縣政府統計目前為止縣內有1141名勞工通報資遣，為了減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，縣府勞工處擴大宣導108學年...

彰化縣小一新生報到人數跌破萬人？縣府：新冠肺炎害的

彰化縣4月11日小一新生報到日約9300人完成報到手續，首次跌破萬人大關，牽動減班、超額教師等多項棘手議題，縣政府事後追...

浮萍大爆發 彰化縣這條排水綠了

氣溫回穩，彰化縣溪湖鎮河東里竹北路農田排水綠了，浮萍長滿水面，很有春天的氣息，但附近居民擔心水質被汙染，導致水生植物大爆...

熱門新聞

影／台中一美國女需良民證求助警 助理員熱心轉介移民署

彰化縣小一新生報到人數跌破萬人？縣府：新冠肺炎害的

疫情衝擊產業 白酒龍頭金酒宣布擬減產降低庫存

淡江大橋現形了！主橋塔今打下第一樁

台東獲2套新冠病毒檢驗儀器 陳時中：儀器會留在台東

祥富水產突停業 員工進不去嘆「年終、薪水都沒發」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。