盧秀燕、紙風車「和解」北上錄製「紙風車返笑日」

新冠肺炎疫情衝擊全台藝文活動，台中市長盧秀燕今天行動挺藝文，北上參加「紙風車返笑日」線上劇場錄製，和主持人巫頂、阿瘦同台演出，透過輕鬆機智對答，擦出不少精采火花，也是節目自3月9日開播來，首位加入互動的特別來賓。

去年紙風車劇團與台中市政府爆發場地爭議，這是雙方首度「破冰合體」，紙風車劇團與綠光劇團創辦人李永豐直言「非常感動」，「疫情讓全世界所有人團結在一起，雖然以前有不同的誤會與立場，但面對這麼大危機，我們可以在一起。」盧秀燕說，台中市將提供30萬元獎金給「紙風車返笑日」平台計畫，獎勵台中影片創作者投稿入選的影片，期盼拋磚引玉，幫助劇團度過疫情難關。

紙風車劇團「紙風車返笑日」節目開播以來，由巫頂搭檔阿瘦主持，每集都可看到豐富又具創意的投稿影片，亦有名人獻寶、劇場知識及排練場春秋等有趣單元，近日更加入「368我的家」，希望將台灣各個美麗的角落都介紹給小朋友認識，大朋友也能從中發掘以往不知道的小知識。

「紙風車返笑日」線上劇場3月2日起對外廣徵劇場人的創意影片，只要曾經參與過劇場演出，無論是演員、技術人員，不限男女、年齡，都可上傳一分鐘影片，經錄取者即獲得3000元生存獎金。未來更將推出月賽、季賽與年賽，獎金上看30萬元，目前短短一個多月就累積超過192支投稿影片。