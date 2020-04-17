盧秀燕、紙風車「和解」北上錄製「紙風車返笑日」
新冠肺炎疫情衝擊全台藝文活動，台中市長盧秀燕今天行動挺藝文，北上參加「紙風車返笑日」線上劇場錄製，和主持人巫頂、阿瘦同台演出，透過輕鬆機智對答，擦出不少精采火花，也是節目自3月9日開播來，首位加入互動的特別來賓。
去年紙風車劇團與台中市政府爆發場地爭議，這是雙方首度「破冰合體」，紙風車劇團與綠光劇團創辦人李永豐直言「非常感動」，「疫情讓全世界所有人團結在一起，雖然以前有不同的誤會與立場，但面對這麼大危機，我們可以在一起。」盧秀燕說，台中市將提供30萬元獎金給「紙風車返笑日」平台計畫，獎勵台中影片創作者投稿入選的影片，期盼拋磚引玉，幫助劇團度過疫情難關。
紙風車劇團「紙風車返笑日」節目開播以來，由巫頂搭檔阿瘦主持，每集都可看到豐富又具創意的投稿影片，亦有名人獻寶、劇場知識及排練場春秋等有趣單元，近日更加入「368我的家」，希望將台灣各個美麗的角落都介紹給小朋友認識，大朋友也能從中發掘以往不知道的小知識。
「紙風車返笑日」線上劇場3月2日起對外廣徵劇場人的創意影片，只要曾經參與過劇場演出，無論是演員、技術人員，不限男女、年齡，都可上傳一分鐘影片，經錄取者即獲得3000元生存獎金。未來更將推出月賽、季賽與年賽，獎金上看30萬元，目前短短一個多月就累積超過192支投稿影片。
中市文化局表示，因應疫情嚴重影響藝文活動，已擬定「藝文紓困3+2」，包括場地費用全額退還、放寬受補助演出的辦理期限、補助款提早撥款等。此外，「線上劇場」及「表演藝術升級」等徵件計畫已公告受理申請， 4月27日徵件截止，以鼓勵演藝團隊多元創作，期望協助藝文團隊度過難關。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言