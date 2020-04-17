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竹山紫南宮全台捐血量最高 周日捐血送錢母再加碼1場

聯合報 / 記者黑中亮/即時報導
本周日兩部捐血車將停放於紫南宮水濂瀑布廣場，歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血。記者黑中亮／攝影
本周日兩部捐血車將停放於紫南宮水濂瀑布廣場，歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血。記者黑中亮／攝影

因應全台疫情嚴峻因素，導致民眾在捐血行動上較往常人數少，台中捐血中心數次向紫南宮告援，表示全台面臨血荒非常嚴重，儲存量明顯不足，主委莊秋安表示，紫南宮連續2年榮獲全台「捐血量」第一名，因此決定鼓勵民眾捐血之餘，本周日將再加碼1場，呼籲民眾熱誠參與並挽袖捐血。

莊秋安表示，4月原本只安排13及17日2場捐血活動，但在台中捐血中心人員及車輛均可配合調度下，同意4月19日再加1場，當天上9時30分至下午3點止，只要民眾捐血500cc隨即贈送今年鼠年套幣乙組；捐250cc贈送鼠年銀幣1枚；捐血中心也準備滿載500袋500cc的量能供民眾捐血，紫南宮配合提供500組套幣，準備回饋捐出熱血的民眾。

莊秋安並指出，前年紫南宮捐血總量為1萬5000多袋，在各民間團體績效評比中獲得第1名，去年成長至3萬6000多袋，再度摘得榜首，今年1至3月也已募到1萬3000多袋，因此，希望大家能夠踴躍捐出熱血，與土地公一起做功德，各地捐血場次及時間，可上紫南宮或台中捐血中心官網查詢。

紫南宮表示，本周日捐血中心的兩部捐血車將停放於紫南宮水濂瀑布廣場，位於停車場附近，經過民眾可先選擇捐血拿套幣後，再前往宫廟過香，功德更無限。

本周日兩部捐血車將停放於紫南宮水濂瀑布廣場，歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血。記者黑中亮／攝影
本周日兩部捐血車將停放於紫南宮水濂瀑布廣場，歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血。記者黑中亮／攝影
本周日兩部捐血車將停放於紫南宮水濂瀑布廣場，歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血。記者黑中亮／攝影
本周日兩部捐血車將停放於紫南宮水濂瀑布廣場，歡迎民眾熱誠參與並挽袖捐血。記者黑中亮／攝影

捐血中心 紫南宮 疫情

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