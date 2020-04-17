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影／「這畫面地球人應該很羨慕」 彰化洋紅風鈴木下的野餐

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣員林公園興賢書院前的洋紅風鈴木正盛開，美不勝收。圖／馬先生提供
彰化縣員林公園興賢書院前的洋紅風鈴木正盛開，美不勝收。圖／馬先生提供

彰化縣員林市員林公園的洋紅風鈴木正盛開，最近還有民眾在樹下舖墊子喝下午茶，尤其當花朵從上飄落下時美極了，讓民眾也驚嘆道，在這新冠肺炎疫情期間，還能坐在樹下賞花「這畫面地球人應該都很羨慕」，不過今天員林公所也宣布因花況及疫情管制人流，蜀葵花季決定提前到今天結束。

攝影玩家馬先生最近行經員林公園時，發現興賢書院前的洋紅風鈴木盛開，而且還有民眾乾脆舖起墊子坐在樹下賞花、喝茶，悠閒的氣氛也成為一副美景，他也用空拍機記錄下盛開花朵與書院這美麗的一幕。

馬先生將照片和影音po上臉書，並寫著「最近粉紅最夯，這畫面地球人應該都很羨慕」，他說新冠肺炎疫情當前，就連日本人都難以在櫻花季好好坐在樹下花，在台灣還能在戶外賞花實在很幸福。

昨天也有民眾看到馬先生臉書po文 ，還特別跑到員林公園旁右舍文青咖啡館買了一杯外帶檸檬咖啡，特別到樹下體驗一下花香、咖啡香的小確幸。

右舍咖啡館老闆林雅啟說，未來也希望員林公園也可以舉辦洋紅風鈴木小小花季活動，除了有先前的蜀葵花季，員林還能有各項接力活動。

而員林蜀葵花季原本將舉行到4月30日，但因花況已走下坡，員林公所今天宣布提前到今天閉園，明天就是假日，呼籲民眾不要白跑一趟，要賞花可以看洋紅風鈴木，或到藤山步道看油桐花。

員林公園的洋紅風鈴木正盛開，最近還有民眾在樹下舖墊子喝下午茶，讓攝影玩家也po文說，在疫情期間，還能坐在樹下賞花「這畫面地球人應該都很羨慕」。圖／馬先生提供
員林公園的洋紅風鈴木正盛開，最近還有民眾在樹下舖墊子喝下午茶，讓攝影玩家也po文說，在疫情期間，還能坐在樹下賞花「這畫面地球人應該都很羨慕」。圖／馬先生提供
彰化縣員林市員林公園的洋紅風鈴木正盛開，最近還有民眾在樹下舖墊子喝下午茶，尤其當花朵從上飄落下時美極了，讓民眾也驚嘆道，在這新冠肺炎疫情期間，還能坐在樹下賞花「這畫面地球人應該都很羨慕」。圖／馬先生提供
彰化縣員林市員林公園的洋紅風鈴木正盛開，最近還有民眾在樹下舖墊子喝下午茶，尤其當花朵從上飄落下時美極了，讓民眾也驚嘆道，在這新冠肺炎疫情期間，還能坐在樹下賞花「這畫面地球人應該都很羨慕」。圖／馬先生提供

風鈴木 咖啡館 賞花

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