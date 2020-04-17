疫情延燒 彰化社區C據點、交通車服務需求下滑

新冠肺炎疫情影響，彰化縣長照服務中的交通車接送人數下滑，彰化縣白玉功德會提供接送服務減少2成，老五老基金會和美服務中心原本每月有500趟服務，現在單月也少了快100趟，大都是需要復健患者暫停申請，服務單位營運收入受到影響。

彰化縣衛生局統計，在新冠肺炎爆發以前，去年12月失能者申請交通車就醫、復健等服務人數有1592人，今年3月下降到1289人，服務趟次也比去年少了1494趟。

老五老基金會和美服務中心督導許雅婷說，疫情期間，民眾上醫院的意願降低，以往申請交通車去醫院復健的患者乾脆暫停，一般就醫、看診需求較沒影響，但今年長照交通車使用增加了「社區巡迴車」服務，可接送長輩到C級巷弄長照站等，多少彌補流失的接送數量。

彰化縣白玉功德會原本每月有1千3百多趟的交通車服務，目前一個月只剩800多趟，就連到C級巷弄長照站的長輩也少一半，彰化縣白玉功德會理事長邱暉智說，C據點照顧的屬於健康長輩，較有自主性，疫情期間雖仍提供多元課程和共餐服務，但有長輩擔心有感染風險，乾脆暫停到據點，目前規畫裝設視訊設備，讓長輩在家也能連線網路做活動。

新冠肺炎疫情升溫，台中與南投都陸續暫停老人及身障者社區照顧關懷據點的健康促進活動及共餐服務，彰化縣以提高防疫層級因應，規定長輩及所有人員進入據點空間一律戴口罩、量額溫，共餐時要採用隔板或梅花座落實社交安全距離，目前200個社區C級巷弄長照站服務不中斷。